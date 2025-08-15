為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    颱風台金交通停擺 「雲豹」高速船、軍機前進金門支援載客

    金門機場十分忙碌，不僅航機，國防部支援軍用運輸機前進金門載客。（記者吳正庭攝）

    金門機場十分忙碌，不僅航機，國防部支援軍用運輸機前進金門載客。（記者吳正庭攝）

    2025/08/15 15:22

    〔記者吳正庭／金門報導〕楊柳颱風造成台金空中交通停擺，金門機場1天半的空窗期，累積不少旅客無機可搭，今天一早又有旅客湧入機場候補機位；交通部航港局、金門航空站與國民黨立委陳玉珍聯手爭取「雲豹」交通船、國防部軍機支援載客，加上民航機也有加班，陸續將旅客疏運返台。

    「楊柳」遠颺，金門機場仍因受困旅客無法返台，成了「颱風尾」最大受害者，到14日下午仍有旅客不滿航空公司「重北輕南」，只開金門往台北班機，也有人怒拍候補櫃台表達不滿。金門航空站14日爭取2架軍用C-130運輸機，都因南部大雨無法抵金支援載客。

    金門航空站表示，除立榮、華信航空均啟動「A計畫（加班機）」，經與陳玉珍辦公室取得連繫，在交通部民航局、航港局及國防部協助下，啟動「B計畫（加開班船）」、「C計畫（加開軍機）」，盼將滯留金門近1000名旅客疏運返台。

    航港局表示，剛巧中午有1班執行「藍色公路」遊程的「雲豹」高速客船抵金門，協助執行B計畫，載客105人，將先前往澎湖港換搭「藍鵲」號高速客船轉至嘉義布袋港，另預計有7架次軍機協助金門載客。金門航空站統計，至下午1點30分已有2架軍機支援載走140名旅客，將視機場旅客滯留狀況，協議軍方增派軍機支援。

    金門機場一早湧入排隊候補人潮。（記者吳正庭攝）

    金門機場一早湧入排隊候補人潮。（記者吳正庭攝）

    旅客帶著行李前往搭乘國防部支援的軍用運輸機。（記者吳正庭攝）

    旅客帶著行李前往搭乘國防部支援的軍用運輸機。（記者吳正庭攝）

