基隆鎖管季8/24登場 有夜釣、手作與海味市集

基隆鎖管季上菜了，今天起開放免費手作報名，24日主題日活動，有免費試吃和音樂表演。（記者盧賢秀攝）

2025/08/15 15:27

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆年度大戲「鎖管季」登場，今年主題日將於8月24日在碧砂漁港舉行，有海味市集、鎖管免費試吃、海洋手作DIY、人氣卡司舞台演出與經典夜釣體驗，今天起手作DIY開始報名，17日起與合作船家報名夜釣體驗、打卡任務，就送限量鎖管季襪子 。

基隆市副市長邱佩琳表示，全台鎖管3000噸，有8成來自基隆市與鄰近的新北市漁港，是基隆的經典品牌，可以吃到最鮮美的小卷，還能上船夜釣，還可以從海上看基隆，她希望民眾來品嚐美味、體驗、感受珍貴的海洋資源。

市府產業發展處長蔡馥嚀表示，今年市府與基隆區漁會攜手合作，鎖管季主題日除了提供現撈小卷免費試吃外，還有漁會家政班的發光鎖管舞蹈等活動，舞台節目也很精彩，有捌啵童趣藝術工作室、冰淇淋魔法劇團、森森Sensen、瓦克阿中等音樂與舞蹈表演，並請到人氣樂團原子邦妮壓軸演出。

今年鎖管季有免費DIY體驗，包括鎖管一夜干製作、魚網編織手機架、漂浮海洋盆栽等，親子共同感受漁村生活。夜釣鎖管更是每年最受歡迎的活動，今年加碼「夜釣體驗送好禮」打卡活動，17日起報名合作船家夜釣體驗並打卡，就送限量鎖管季襪子。更多活動資訊請搜尋「潮嚮‧山海基隆」臉書粉絲專頁。

基隆鎖管進入盛產季節，新鮮美味。（記者盧賢秀攝）

夜釣體驗是民眾最喜愛的活動。（基隆市政府提供）

