「北海潮與火」金山中角灣火舞秀8/16晚再登場

金山中角灣「北海潮與火」最後兩場火舞秀將於16、23日（週六）晚間7時登場，由台灣跨界表演團隊「馬戲之門 × 旋舞炎」演出火舞作品《火嶼光》。（記者羅國嘉攝）

2025/08/15 15:27

〔記者羅國嘉／新北報導〕「北海潮與火」活動自8月起至24日於金山中角灣持續進行，今年以「潮夜來襲・Fashion on Fire」為主題，結合海景、火舞、光雕、藝術裝置與市集，將沙灘轉化為創意時尚舞台。另外，活動最後兩場火舞秀將於16、23日（週六）晚間7時登場，由台灣跨界表演團隊「馬戲之門 × 旋舞炎」演出火舞作品《火嶼光》。

新北市綠美化環境景觀處長林俊德表示，火舞秀演出融合LED光舞、身體劇場與當代馬戲語彙，將火焰與科技藝術結合，創造節奏與情感交織的舞台敘事，呈現本土火舞美學的創新突破，帶來截然不同於傳統火舞的視覺饗宴。

林俊德指出，每週末，主場域中角灣除了火舞表演外，市集商品多元，包括海洋永續選物、手作飾品、在地美食、異國料理、創意點心及風味飲品；週六還有新北市農再社區與青農輪番展售在地美味。觀眾在享受表演與美食同時，也可欣賞藝術家Amber Vittoria的立體裝置作品《潮身．曦步 Walks in Light》，在視覺與味覺上雙重滿足。活動詳情可見官方網站（https://2025northcoastlightfestival.com/）。

「北海潮與火」活動自8月起至24日於金山中角灣持續進行。（記者羅國嘉攝）

