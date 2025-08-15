為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    澎湖海草復育再添台灣新紀錄種 小喜鹽草異軍突起

    澎湖發現小喜鹽草，為台灣新紀錄種。（澎湖漁業生物研究中心提供）

    澎湖發現小喜鹽草，為台灣新紀錄種。（澎湖漁業生物研究中心提供）

    2025/08/15 15:24

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來澎湖致力海草復育，放眼未來海洋藍碳布局，同時復育海洋生物多樣化，陸續發現台灣新紀錄種東沙蜑螺、小喜鹽草等，同時小喜鹽草逐漸向澎湖各海域擴張，異軍突起成為台灣第4種紀錄鹽草。

    全球鹽草屬已記錄的種類共計有17種，台灣已記錄的種類計有貝克鹽草、毛葉鹽草及卵葉鹽草等3種。小喜鹽草為水試所澎湖漁業生物研究中心研究人員，2022年5月間在澎湖虎井海域復育海草時所記錄的台灣新紀錄種，同時也在澎湖瓦硐及菜園海域也有紀錄。

    小喜鹽草不僅常與卵葉鹽草混生，其習性也相似，如生長在潮間帶易受潮汐與陽光的照射，葉片嬌小，葉片上也常可發現有大量的紫紅色斑的花青素沉澱，但移棲至穩定的水域環境後，葉片則有變大趨勢，花青素出現的比例也大幅降低。

    全球海草數量持續減少，澎湖鎮海灣為台灣周邊海域海草面積範圍最大，可達113公頃，澎湖漁業生物研究中心2020年調查時已流失萎縮僅剩近40公頃，因此2011年即著手澎湖海草種類與分布調查，共記錄5種海草，並於2014年以卵葉鹽草、單脈二藥草及甘草等3種優勢海草，在原棲地以「根狀莖法」進行復育試驗。經11年後種所60m2的海草已擴展近80多倍，面積達5000m2，創國內海草復育成功首例。如今在澎湖新增台灣新紀錄種-小喜鹽草研究，人為畜養小喜鹽草已能長出雄性花苞，未來能更加掌握後，將可成為異軍突起的新主力。

    澎湖漁業生物研究中心以人工畜養的小喜鹽草，長出的雄性花苞。（澎湖漁業生物研究中心提供）

    澎湖漁業生物研究中心以人工畜養的小喜鹽草，長出的雄性花苞。（澎湖漁業生物研究中心提供）

