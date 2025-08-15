全球塑膠公約談判中 台灣管制可供聯合國借鏡

環境部與台灣專家團關注全球塑膠公約談判進度，並認為台灣限塑經驗可供國際借鏡。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕聯合國塑膠公約（INC-5.2）正在瑞士日內瓦進行全球談判，台灣派出專家訪問團關注，今（15日）已進入第2版本草案與各國投票，環境部與專家團連線，關注目前最新進度與條文內容，包含未採禁限清單、聚焦刻意添加等，雖目前細節未定，但台灣已進行塑膠全生命週期管理，也納管7類18種化學物877家業者，相關源頭減量、綠色設計等，相信都可讓聯合國借鏡。

環境部長彭啓明表示，塑膠污染嚴重，國際預估2050年海裡塑膠將會比魚還多，但全球塑膠公約談判不容易，去年該公約提出主席案文，遭遇聯合國大會諸多意見，今年8月5日至今，提出第2版本草案，會議本應昨日結束，但也因意見分歧而延至今日，但台灣「愛護地球媽媽的決心絕對不會變」，將持續限塑與化學品管制。

台灣專家團指出，今年全球塑膠公約談判，13日提出新版主席案文，各國再度譁然，因此持續修正，直到日內瓦當地時間今凌晨2點才提第2版草案，差異包含，刪除原生塑膠供應減產、永續生產等文字，但強調注意塑膠產品的全生命週期，也要關注弱勢團體如拾荒者、小型漁民等轉型正義。污染管制則要國力許可下通盤調查，與他國協作，並將科學數據知識轉譯科普教育全民，但首先須了解從陸地到海洋到底塑膠量有多少。

資源循環署長賴瑩瑩表示，這次塑膠公約精神非制裁而是促進管理，包含管制高風險塑膠，如易逸散、難回收或刻意添加的微塑膠等，也將新設基金，如氣候變遷大會（COP）那樣，由先進國家出資，協助落後國家改善塑膠污染。

但台灣限塑經驗可供國際借鏡，賴瑩瑩說，台灣早就啟動塑膠全生命週期管理，未來資源循環推動法要加強法治面，要求容器或品牌業者使用再生料，也提出6大項源頭減量目標，回收方面採數位分辨，也防治污染洩漏，以及綠色設計等皆有開展。

化學物質管理署長謝燕儒表示，針對塑膠物質，已全數列管7類18種化學物質，列毒化物或關注化學物質，相關的國內業者共877家也列管，包含製造及輸入等，未來不管公約對化學物質決定如何，我們都持續掌握。

海洋委員會海洋保育署表示，已成立環保艦隊、海廢在生聯盟等，設計國際交流平台，調查海洋塑膠污染問題，但陸源這塊未來將持續精進；賴瑩瑩說，將與海保署分工，透過科學方法，以及參考未來公約手冊遵循。

