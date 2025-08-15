颱風、豪雨攪局 台灣第一水庫清淤重回7位數容量恐有變數

昨夜雷震雨，虎頭埤水位飆升，從洩洪閘門進行調節性放水。（記者吳俊鋒攝）

2025/08/15 14:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕以湖光山色美景著稱的新化區虎頭埤，有「台灣第一水庫」之稱，對下游農業供灌相當重要，繼2016後再度啟動清淤、疏浚，希望在9月份，爭取重回7位數的百萬立方米容量，卻因颱風、西南氣流等持續豪雨，水位暴漲，工地長時間遭淹沒，無法施作，被認為預定目標恐出現變數。

農田水利署嘉南管理處表示，疏浚計畫設定目標為7.7萬立方米，預計9月份告一段落，工程已進入尾聲，將待完全結束後，展開精確的測量，才能計算出清淤成果，並推估颱風、豪雨的影響程度。

由於昨夜集水區的中興大學新化林場出現雷陣雨，瞬間累積達50毫米，不斷入流下，超過洩洪閘門的水位，嘉南管理處今天上午在一片晴朗時，執行虎頭埤的調節性放水，減輕下負擔，確保河川安全。

由於今年水情不錯，嘉南管理處接下來也將透過灌溉水門執行調節性放水，加速最後階段的清淤、疏浚工程，為虎頭埤爭取最大庫容。

嘉南管理處也籲請下游居民，放水期間要遠離河岸，注意安全。

虎頭埤9年前也曾進行疏浚，當時完工後測量、概估，滿水位的有效容量約為100萬立方米。

隨著上游的颱風、豪雨，沖刷、挾帶的土砂陸續入庫，造成淤積，尤以進水口附近最嚴重，導致容量遞減。

農水署斥資逾900萬元，再度展開清淤工程，以上游新化林場入水口的虎頭埤東側為主要作業區，怪手、卡車等機具已經進駐湖區，全力挖掘、疏浚。

只是今年集水區水氣較為豐沛，尤其7月份以來，有「丹娜絲」、「楊柳」等颱風侵襲，加上西南氣流的持續豪雨，虎頭埤水位飆升，疏浚工地被淹沒，嚴重影響施作進度。

接連的颱風、豪雨，虎頭埤的清淤、疏浚工地被淹沒，嚴重影響進度。（記者吳俊鋒攝）

上游出現明顯降雨，水位飆升，虎頭埤進行調節性放水。（記者吳俊鋒攝）

接連的颱風、豪雨，影響了虎頭埤的清淤工程。（記者吳俊鋒攝）

