    生活

    從泳池救生到環保創業 業者回收有色玻璃打造高效濾材

    綠色玻璃回收利潤低，多半私人玻璃回收企業不願回收，成了棘手的環保問題。（中正大學提供）

    2025/08/15 15:14

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕中正大學創新創業基地輔導創業團隊「源境有限公司」，從泳池管理實務中看見材料更換的隱性成本與資源浪費，進而投入回收玻璃濾材的研發，不僅提升水質過濾效率，更將台灣回收系統中最難處理的有色玻璃轉化為高價值的環保材料，實踐循環經濟與社會責任。

    源境創辦人黃梓境畢業於中正運競系，出身游泳選手，在學期間就創立泳池標案管理公司，承接社區泳池救生與維護服務，並觀察到石英砂濾材需頻繁更換、耗時又費工。有次到國外參展，接觸到以回收玻璃製成濾材的技術，回台後結合家族玻璃業資源，創立公司投入開發。

    黃梓境指出，玻璃砂相比傳統石英砂，不僅過濾效果和水質透徹度佳，且耐用性高、清洗更方便，使用壽命可達4至5年。同時，這項技術具有更重要的社會價值，解決台灣回收場長期面臨的「有色玻璃囤積問題」由於綠色與咖啡色玻璃回收利潤低，多半私人玻璃回收企業不願回收，導致大量有色玻璃堆積在公有回收場，嚴重壓縮空間。

    黃梓境強調，將這些乏人問津的「廢棄玻璃」，透過研磨、加工等程序，轉化為可再利用的玻璃濾材，不僅減輕回收系統負擔，更提供一種環保、可永續的替代材料。而且相對石英砂需開採自然礦石造成環境破壞，玻璃砂則為真正的「循環經濟產品」。

    玻璃砂相比傳統石英砂，不僅過濾效果和水質透徹度佳，且耐用性高、清洗也更方便。（中正大學提供）

