客委會啟動社區經濟計畫 要幫高齡、經濟活力低客庄回春

客委會副主委邱星崴（前右2）今天到新竹縣主持「客庄社區經濟實驗鄉鎮試辦計畫」的成果發表，選定新竹縣峨眉鄉、苗栗縣獅潭鄉、以及屏東縣高樹鄉為全國3個試辦點。（記者黃美珠攝）

2025/08/15 13:54

〔記者黃美珠／新竹報導〕客委會委外規劃的「客庄社區經濟實驗鄉鎮試辦計畫」今天發表成果，計畫選定新竹縣峨眉鄉、苗栗縣獅潭鄉以及屏東縣高樹鄉為全國3個試辦點，由客委會出任平台介接跨部會資源，挹注這些高齡且經濟活力相對偏低的客庄，讓他們在產業、經濟、觀光、人口等各面向，未來能因構建出社區經濟體系而逐漸回春。

客委會副主委邱星崴說，這個計畫屬於孕育型的，客委會今年宣告啟動，但如何向前走，還有賴3個試辦點各自盤點已有和所需的資源，從明年起到2031年，以6年、3階段方式逐步化為具體行動。

請繼續往下閱讀...

邱星崴說，他們推出社區經濟是希望資源能留在在地，產業在產值外，還要能創造社會的鏈結，與整個客庄的支持。至於客委會扮演的角色，就是跟鄉鎮合作、跟各部會溝通的平台，並嘗試去勾勒和解決比較大的問題。像是在狹長且欠缺南北向公眾運輸交通的台3線，能否透過新的交通觀光模式去連結和縫補跨縣市的需求？他們不排除跟觀光署爭取打造第1條南北向的「台灣好行」公車，也可能結合各鄉鎮的幸福巴士去打造更便捷路網。

所以初步規劃出竹縣峨眉到苗縣獅潭線、竹縣獅山到苗縣獅潭線、苗縣大湖獅潭線、竹縣峨眉大湖線等南北交通的公車路線，提供在地建議，以解決目前遊客下車後，明明兩端相距僅幾十公里卻寸步難行的困境，期待因此引入更多觀光人潮，創造客庄經濟產值和產業多元發展。

客委會副主委邱星崴受訪說，在客庄社區經濟的實驗試辦計畫中，客委會是平台的角色，協助地方爭取部會資源或協調調整相關法令。（記者黃美珠攝）

客委會委外規劃的「客庄社區經濟實驗鄉鎮試辦計畫」今天發表成果，選定新竹縣峨眉鄉、苗栗縣獅潭鄉、以及屏東縣高樹鄉為全國3個試辦點。（記者黃美珠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法