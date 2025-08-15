為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台北8/16反核三重啟集會遊行 人車管制注意繞行

    「反對核三重啟」集會遊行活動。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/08/15 13:56

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台灣環境保護聯盟-Tepu，將於16日（星期六）12時至22時，在北市中正區濟南路一段等路段舉辦「反對核三重啟」集會遊行活動。北市警中正一分局屆時將進行人車管制，籲請民眾注意繞行。

    中正一分局表示，集會地點及遊行路線說明如下：

    一、集會地點：8月16日16時30分起，濟南路一段（中山南路至林森南路）東往西全線車道，管制車輛通行，視交通狀況提早或延後管制。

    二、遊行路線為：15時出發：羅斯福路四段、新生南路三段口東南角集合後出發→羅斯福路三段、二段、一段→中山南路東側慢車道→（右轉）濟南路一段→立法院群賢樓前集會後解散。

    集會遊行活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽北市公共運輸處02-27274168或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。

    中正第一分局為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場及遊行沿線路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；另本次集會遊行活動管制措施亦將隨時提供警察廣播電臺插播路況報導，特別籲請駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛，以維護交通順暢與安全。

