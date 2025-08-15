彰市無底廟鎮南宮未婚聯誼 男報名破表、女還差12人

彰化市無底廟鎮南宮七夕未婚男女聯誼活動，即日起報名至20日。（記者湯世名攝）

2025/08/15 15:10

〔記者湯世名／彰化報導〕邁入第22年的彰化市無底廟鎮南宮將在8月24日舉辦未婚男女聯誼活動，今年開放男女各60個名額，即日起報名至8月20日，截至今天（15日）為止，未婚男性有多達125人報名，未婚女性則有48人報名，呈現「陽盛陰衰」。無底廟總幹事許世承表示，未婚男性報名秒殺破表，呼籲未婚女性把握機會，追求屬於自己的幸福。

無底廟鎮南宮舉辦的未婚男女聯誼活動，將在該廟活動中心進行，男女名額各60人，對象為身心健康無不良嗜好，有正當職業的未婚男女，男性為專科學歷，在1979至1999年出生，女性則是高中職學歷，在1984至2001年出生；活動費用為男生1000元，女生300元；女生當天全程參與後將退還300元，男生經審核後通知繳費才算錄取。報名地點為彰化市南瑤路371號，電話04-7250427。

請繼續往下閱讀...

許世承指出，截至今天為止，男生報名人數多達125人，堪稱報名大爆滿，女性則為48人，明顯呈現「陽盛陰衰」。歷年來男女性報名人數都呈現兩極化，男生每年都報名「破表」超過100人，甚至還曾有多達160人，他們會從中篩選出職業、學歷較佳的60人。聯誼活動時間為8月24日早上10點到下午5點，歡迎未婚男女把握機會，讓月老來牽起姻緣線。

無底廟鎮南宮月下老人據傳相當靈驗。（記者湯世名攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法