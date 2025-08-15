韌性防災從校園做起 蕭美琴：做足準備才能減災

小朋友學習填塞止血的技巧。（記者許麗娟攝）

2025/08/15 14:36

〔記者許麗娟／高雄報導〕教育部與內政部合辦的「守護台灣探險記暨國家防災日系列活動」，今、明（15、16）日在高雄駁二藝術特區B3、4蓬萊倉庫舉行，會場中展示多元防災教育和推動成果，副總統蕭美琴特地到場參觀，並提醒防災教育應深根基層，做足準備才能有效減災。

蕭美琴指出，氣候變遷與極端氣候日益頻繁，加上台灣面臨菲律賓海板塊與歐亞板塊碰撞，常釋放的地震壓力，風災、地震對生命與居家安全的衝擊，讓防災教育不僅是選擇題，也是國家安全、社會永續根本的工程。

請繼續往下閱讀...

蕭美琴強調，「減災」必須從平時做起，「風險意識」必須從教育扎根，讓防災教育深根基層，也透過防災訓練精進，只要做足了準備、有更多知識，就能夠帶著更大的信心面對突發風險，甚至有能力幫助別人。

教育部次長張廖萬堅表示，打造災害韌性的校園環境，已是教育部高度重視的目標，透過跨部會合作，和推動，讓學校成為防災教育的核心據點，並逐步擴散至社區，形成完整的防災共學網路。

「守護台灣探險記暨國家防災日系列活動」融入防災知識和災害管理，展區規畫有密室逃脫區、傳統文化、防災教育科學文化區、公部門共社區共好區、火災專區4大區域，以任務解謎、闖關互動、沉浸式體驗等，讓親子、師生學習和增進防災知識，強化災害應變能力和韌性。

面對災害與救災，無人機與消防機器人能有效發揮功能。（記者許麗娟攝）

副總統蕭美琴提醒防災教育應深根基層。（記者許麗娟攝）

守護台灣探險記暨國家防災日系列活動正式啟動。（記者許麗娟攝）

副總統蕭美琴體驗防災知識的夾娃娃機遊戲。（記者許麗娟攝）

