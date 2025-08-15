宜蘭2茶農奪比利時國際風味評鑑三星獎 黃子誠連5年上榜

宜蘭三星鄉黃子誠連續5年拿到比利時iTQi國際風味評鑑三星獎章殊榮。（宜蘭縣府提供）

2025/08/15 15:02

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉劉秉稼與三星鄉黃子誠，今年分別以「馨山特有種2096」與「蘭韻武夷」，榮獲有「食品界米其林」美譽的比利時國際風味評鑑所（iTQi），評鑑風味絕佳獎章的最高榮譽三星獎，其中連續5年上榜的黃子誠，感謝獲評審肯定，讓世界看見宜蘭。

宜蘭縣政府農業處表示，比利時iTQi國際風味評鑑，是全球最具權威的食品風味獎項之一，評審團由多國米其林星級主廚與餐飲專家組成，透過盲測方式，針對視覺、嗅覺、味覺、口感與餘韻進行綜合評分，總分達90％以上者，才能獲得三星獎章。

請繼續往下閱讀...

三星鄉的黃子誠為黃記製茶廠第二代，2009年返鄉接棒後積極轉型，茶園面積約2公頃，從烏龍茶出發後，致力研發具宜蘭風味且辨識度高的特色武夷茶；2021年起連續5年榮獲iTQi三星獎，這次產製「蘭韻武夷」再獲獎，堪稱宜蘭茶農典範。

另名獲獎人劉秉稼，是冬山鄉農會輔導的第2代茶農，從事製茶逾40年，目前經營「馨山茶園」，茶園面積2.1公頃。多年來深耕小葉種紅茶生產，其中「馨山特有種2096」茶湯紅亮、富含花果香，口感甘甜順口，具高度市場潛力與特色價值，曾多次在全國製茶競賽中獲獎，這次更在國際舞台大放異彩。

宜蘭三星鄉茶農黃子誠（右3）拿到比利時國際茶賽三星獎章。（宜蘭縣府提供）

宜蘭冬山鄉茶農劉秉稼（右5）獲國際茶賽三星獎章。（宜蘭縣府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法