觀光署推19大溫泉區「台灣好湯」 消費抽日本來回機票

觀光署推出全台19大溫泉區的「台灣好湯」活動，9/6開跑。圖為瑞穗溫泉。（觀光署提供）

2025/08/15 13:29

〔記者吳亮儀／台北報導〕觀光署今天（15日）宣布推出全台19大溫泉區的「台灣好湯」活動，結合旅行業者推出二日泡湯旅遊行程，與合作店家以多元支付消費後登錄發票，即可參加「永續環島大富翁」抽獎，獎項包括日本來回機票、星級旅館住宿券和下午茶套餐券等。

台灣處在板塊交接處，從北到南、由西而東遍布溫泉的優勢，且分成冷泉、熱泉、濁泉，甚至綠島還有全球僅11個國家擁有的海底泉，又有硫磺、碳酸、泥漿等不同的泉質。

請繼續往下閱讀...

中華民國溫泉觀光協會理事長李浩瑋說，一般人對泡溫泉的想法大多是在冬天才會泡，但現在業者推廣「泡溫泉身體會健康」，一年四季都可以泡溫泉，除了在國外宣傳台灣溫泉、業者也在推促銷，目標希望今年溫泉季旅次可以成長5成。

觀光署花東縱谷國家風景管理處長許宗民指出，全台有19處溫泉區有不一樣的好湯，溫泉區周邊通常有很多美食，台灣好湯活動還有優惠活動，預估將帶來幾百萬旅次，帶來的觀光產值也相當不錯。

觀光署在今年的「台灣好湯」活動將同步推出「溫泉環島遊，好禮抽抽抽」線上活動，串連永續、美食、運動三大主題，民眾在活動合作店家以多元支付消費後登錄發票，即可參加「永續環島大富翁」抽獎活動，另外還有「溫泉百味串起來 你愛哪一味」的線上美食投票。

另外，同時為鼓勵全民運動養生，規劃了跑者限定的「跑出汗水 泡進療癒」抽獎活動，讓愛路跑的朋友們能夠體驗運動後泡湯肌肉的舒壓放鬆。活動獎項總額超過百萬，包含日本來回機票、星級住宿券、優質下午茶套餐券等。系列活動將自今年9月6日台灣好湯啟動儀式後陸續展開，相關活動資訊將陸續公告在「台灣好湯」官網。

觀光署推出全台19大溫泉區的「台灣好湯」活動，9/6開跑。圖為瑞穗溫泉。（觀光署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法