外木山海龜岩將設解說牌 串接海岸休憩廊帶

基隆市政府將與交通部觀光署北海岸及觀音山管理處合作行銷，打造「海龜岩」為觀光亮點，將設立解說牌，串接外木山海岸休憩廊帶。（記者俞肇福攝）

2025/08/15 15:06

〔記者俞肇福／基隆報導〕位於基隆市外木山海灘附近的海龜岩，圓滾滾的大眼睛配上坑洞狀的斑紋，恰似海龜的外觀特徵，觀看更為明顯，近來成熱門打卡景點。基隆市政府將與交通部觀光署北海岸及觀音山管理處合作行銷，打造「海龜岩」為觀光亮點，將設立解說牌，串接外木山海岸休憩廊帶。

海龜岩位在外山木濱海步道旁海灘，基隆市議會考察團今天（15日）前往考察，希望市府有完整的規劃，促進外木山觀光廊帶發展。

基隆市議會副議長楊秀玉表示，海龜岩是大自然長年的風化所形成的大海龜岩石，地方希望能將周遭景點和環境串連一起，可以吸引觀光客，未來人潮會愈來愈多，應該好好規畫。

基市府產業發展處長蔡馥嚀表示，未來會針對海龜岩營造獨特海岸景觀拍攝熱點，與周邊店家合作，打造專屬服務休憩點，將設置海龜岩解說告示牌，周邊環境結合民間志工淨灘、漂流木再利用，打造為觀光亮點，串接仙洞巖、情人湖、海興步道、大武崙等海岸休憩廊帶。

