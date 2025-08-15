池上米達人選拔賽 王福明蟬聯香米組「米王」

台東縣池上米達人選拔賽，香米組冠軍由去年的金牌得主王福明再度蟬聯，非香米組則是由多年未參賽的林永生奪冠。（池上鄉公所提供）

2025/08/15 15:22

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣池上米達人選拔結果揭曉，香米組冠軍由去年的金牌得主王福明再度蟬聯，非香米組則是由多年未參賽的林永生奪冠，2人將代表台東縣參加全國競賽。

日前池上鄉舉行的稻米評鑑中，參賽的70餘組人馬只前10名具備鄉鎮賽資格，再擇取金銀牌參加全國大賽，戰況激烈可說是稻米界明星大賽。今年的賽事因為年初強烈寒流與超量雨水的影響，致使稻米的品質與產量投下不可測變數，如今楊柳颱風剛過，所幸淹水退得快，讓農民放心許多，這次比賽，香米組依然是去年冠軍王福明繼續蟬聯，非香米組是由多年未參賽的林永生奪冠。

根據農改會組成的評審團隊所言，今年已評鑑的台東區稻米，花蓮富麗米等，皆因氣候因素致使稻米成熟天數增加，過早或過晚收割造成碎米現象較往年頻繁。而池上米在這年度的鄉鎮賽雖也有少許碎米與紅米的瑕疵，但相較之下還是比其他地區品質整齊統一。對農友來說，看的則是這次的二期稻。農民表示，就算「水田被楊柳淹成泳池」，所幸水來得急、去得快，目前因只是秧苗且只有泡水1天並無大礙，接下來就是要再看接下來的天氣，盼颱風不再來。

參賽農友表示，今年最大的考驗就是天氣，不過由於年初氣溫較低，一期稻作成熟天數較往年長，只要在適當時機收割反而更有利於米質與口感，對於不可抗力的自然因素抱持著樂觀以待的順天精神。

在今年比賽兩大類別中，香米組金牌獲勝者王福明，亦是去年的金牌得主。他坦言雖然今年獲得金牌，但不如去年那般開心，因為今年的分數較去年低了2、3分，他在賽後自我檢討評估可能肇因於氣候異常。而蟬聯金牌的訣竅，王福明表示，閒暇之餘與農友把酒言歡，多在分享討論種植心得與技術，大家一起進步讓池上米成就台灣優質稻米的好口碑。

非香米組的金牌得主林永生，時隔多年再次參賽，今年將金牌大賞抱回家。其子林先生受訪表示，他們感受到今年的氣候異常，因此在肥料的施作上更為嚴謹，在正確的時間掌控正確的用量，面對氣候的挑戰也感謝老天爺保佑，因為閃過超量雨水而讓肥料發揮最大效用。

農會表示，雖然今年氣候影響甚巨，但池上米的總產量較之往年是提升兩、三成。池上鄉長林建宏表示，去年因秋颱停辦第二期稻米賽，也讓今年第一期稻作的全國鄉鎮賽競爭更為激烈。不過也因為農友們的良性競爭相互砥礪，也帶動池上鄉稻米品質整體的進步。台東縣政府農務科科長廖烱傑表示，池上鄉的稻米一直都是台東縣的驕傲，希望這次的鄉鎮賽，藉由優質亮眼的池上米讓人更矚目台東縣農業的進步。

揭鍋後米香四溢，池上米依然保持全國數一數二品質。（池上鄉公所提供）

稻米評鑑各項分數差距就在小數點間，評審細品分出高下。（池上鄉公所提供）

稻米評鑑，評審細品分高下。（池上鄉公所提供）

