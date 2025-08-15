為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台北動物園迎新夥伴 訪雨林區觀察笑翠鳥育幼好時機

    暫居在台北市立動物園熱帶雨林區的笑翠鳥家族，今年5月再度迎來新成員，目前由笑翠鳥父母與前一窩的一隻姊姊帶著兩隻小「菜鳥」，共5隻笑翠鳥生活在熱帶雨林區的戶外活動場。（台北動物園提供）

    2025/08/15 14:40

    〔記者甘孟霖／台北報導〕暫居在台北市立動物園熱帶雨林區的笑翠鳥家族，今年5月再度迎來新成員，目前由笑翠鳥父母與前一窩的一隻姊姊帶著兩隻小「菜鳥」，共5隻笑翠鳥生活在熱帶雨林區的戶外活動場，正是民眾來訪雨林區觀察笑翠鳥育幼的絕佳時機。

    台北動物園表示，今年5月，保育員驚喜發現笑翠鳥在戶外活動場的樹洞中產卵，並在5月底成功孵出2隻笑翠鳥寶寶；該樹洞位置非常隱蔽，從遊客的角度完全看不出端倪，即便是保育員也得費盡心思才能勉強觀察到寶寶狀況。

    有這樣良好的育幼地點，笑翠鳥父母安心且盡責將寶寶們照顧得頭好壯壯，保育員多次觀察到不只笑翠鳥父母，連前一窩的笑翠鳥姊姊，也會在保育員放好食物後迅速地叼給幼鳥進行餵食。

    在全家族與保育員的細心照護之下，笑翠鳥寶寶成長速度飛快，6月初才剛睜開眼，全身粉色正開始長羽毛的雛鳥們，6月底時就已經離開樹洞內的巢位，長成體型幾乎和爸媽一樣的亞成鳥了。

    園方也分享辨識笑翠鳥寶寶們的訣竅，可以觀察笑翠鳥的羽色，在成體的笑翠鳥左右兩側翅膀上，能看到比較明顯且鮮豔的淺藍色斑點；亞成鳥的斑點形狀會比較模糊、顏色也會偏米色或略帶咖啡色；此外也可以透過觀察笑翠鳥的行為來辨別，笑翠鳥寶寶們的飛行技巧會稍微差一些，也比較常停留在大家容易觀察到的棲架上發呆。

    園方說，獸醫師在笑翠鳥寶寶剛滿月時進行基礎檢查，分別幫牠們戴上了藍色和淺綠色的腳環方便辨識。首度見到獸醫師的菜鳥們，在父母和姊姊都飛到高處躲避時，還呆呆站在棲架上任保育員保定，檢查開始後才略微掙扎，不過，過程相當順利，獸醫師也判定寶寶們都十分健康。

    園方表示，近期造訪動物園時，記得到熱帶雨林區看看笑翠鳥們，建議大家在笑翠鳥戶外活動場多花點時間，找出今年新生的菜鳥們，或許有機會還能聽到笑翠鳥的招牌笑聲喔。

