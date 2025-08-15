知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道、大武觀海步道 8/17恢復開放

知本國家森林遊樂區好漢坡受颱風影響，倒木四散。（林保署台東分署提供）

2025/08/15 14:35

〔記者劉人瑋／台東報導〕林業保育署台東分署森林育樂場域及林道主要係風倒木情形嚴重。昨（14）日放晴後工作站巡視人員即前往勘災，多處風倒木縱橫交錯，隨即加派人力進行整備工作。知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道、大武觀海步道，將於8月17日恢復開放。

此外，台東分署轄管安通越嶺古道東段、麻荖漏步道、都蘭山步道、鯉魚山步道、綠島阿眉山步道、綠島觀海步道、浸水營國家步道東段等7條自然步道，將持續進行風倒木移除及修復工作等陸續開放，開放日期另行公告。

請繼續往下閱讀...

林道部分，利嘉林道可通行至8.9公里、延平林道可通行至5.2公里、錦屏林道可通行至6.2公里、霧鹿林道可通行至6公里、紅石林道可通行至1.5公里、知本林道尚無法通行。

台東分署提醒民眾，近期台東山區土壤含水量高，仍有土石崩落危險，建議前往山區活動時，事前掌握氣象預報、天候狀況及道路通行最新資訊。後續將視復原及整備工作進度，確認森林育樂場域及林道安全無虞時，另行公布開放時間，相關訊息將公告於台灣山林悠遊網站。

嘉明湖國家步道4.6至5.1公里路段，倒木較多。（林保署台東分署提供）

鯉魚山步道將持續移除倒木，開放日期另行公告。（林保署台東分署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法