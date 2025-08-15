為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    公道五路工地揚塵惹怨 竹市府遭批視而不見

    新竹市公道五路上的台肥工地開挖卻塵土飛揚，導致居民吃沙過日子，市議員曾資程籲市府落實工地稽查管理。（曾資程提供）

    新竹市公道五路上的台肥工地開挖卻塵土飛揚，導致居民吃沙過日子，市議員曾資程籲市府落實工地稽查管理。（曾資程提供）

    2025/08/15 13:20

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員曾資程接獲鄉親投訴指稱，位在公道五路上台肥公司的商辦大樓工地每天都塵土飛揚，由於開挖的面積大，土方量驚人，卻未灑水及蓋不織布減少塵土飛揚，導致附近居民幾乎是吃沙過日子，且不敢開門窗，就連停在戶外車輛都有一層厚沙，批這樣的工地管理符合環保法規嗎？質疑市府對此視而不見，縱容包商惡搞市民。

    新竹市環保局表示，13日已派員到現場稽查，經查該工地是「台灣肥料股份有限公司一般零售業及策略性產業辦公室新建工程」，目前正進行整地及開挖出土作業，施工單位有備水源（水車）進行工區灑水，並在工地周邊環境及道路加強洗掃。但進行法規符合度查核，認為該工程未依規設置完整空氣污染防制措施，針對空污缺失，將依違反空氣污染防制法規定逕行告發處分，並限期改善。後續也會監督該工程依營建工程空氣污染防制設施管理辦法規定執行各項空氣污染防制措施，減少施工揚塵。

    曾資程說，公道五路是竹市下交流道後的門面，且這麼大的工地開挖，應做好工地管理，他認為市府應盡到監督及工地管理稽查之責，不要連基本的市政工作都做不好，如果不是鄉親反映及投訴，難道市府就睜一隻眼閉一隻眼嗎？

    新竹市公道五路上的台肥工地開挖卻塵土飛揚，導致居民吃沙過日子，市議員曾資程籲市府落實工地稽查管理。（曾資程提供）

    新竹市公道五路上的台肥工地開挖卻塵土飛揚，導致居民吃沙過日子，市議員曾資程籲市府落實工地稽查管理。（曾資程提供）

    新竹市公道五路上的台肥工地開挖卻塵土飛揚，導致居民吃沙過日子，市議員曾資程籲市府落實工地稽查管理。（曾資程提供）

    新竹市公道五路上的台肥工地開挖卻塵土飛揚，導致居民吃沙過日子，市議員曾資程籲市府落實工地稽查管理。（曾資程提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播