斥資3.7億 竹縣自強高工校舍動工

新竹縣長楊文科（淺色上衣者）今天替自強高工校舍動土，預計明年此時完工。（記者黃美珠攝）

2025/08/15 13:07

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣立自強高工校舍1期興建工程，在原來的自強國中校園內今天動工，總工程經費3.7億，將蓋地上5層的教學大樓，預計明年8月會竣工，屆時將有6間普通教室、8間專業實習工廠以及4間行政辦公室，自強國中也將配合在明年8月開啟的115學年度完成改制，轉型為技術型的高中，且招收首屆5到6個班不等的新生。

縣府教育局表示，2期工程將在自強國中原來的勤學樓增建1層，並新建化工實驗大樓與實驗工廠，還將跟竹東鎮公所合作，讓出部分空間作為當地榮華里的活動中心。

縣長楊文科今天率領眾人上香祈福、用鏟替整個新建工程動土前說，自強高中是縣府推動「高中就學5大方案」的重要一環，也是大新竹地區首座的縣立技術型高中。自強高工的誕生，回應了大新竹和全縣師生、家長們對就近擁有優質高中職供就讀的需求，也能滿足大新竹科技產業界對在地專業人才求才若渴的期待。

縣府規劃自強高工設立2個學群，分別是整合了資訊和電子科的「電機與電子群」與「化工群」。課程設計會以務實致用為方向，致力培養能即時回應產業需求的專業人才，並與在地的大專院校、業界合作，導入AI數位教學跟國際交流，使自強高工未來能成為新竹縣技職教育的核心基地。

縣府教育局表示，自強高工的校舍就在原自強國中校園內，基地面積2萬6251平方公尺，即將誕生的5層樓現代化教學大樓，外觀將融合學院風格和綠色庭園一起展現客家意象。

今天動土開工興建的自強高工教學大樓模型。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科率領眾人替自強高工校舍興建工程祈福。（記者黃美珠攝）

