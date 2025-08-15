地瓜故鄉被標籤「低地力」？彰化大城農民怒吼：拒當光電犧牲品

彰化縣府經綠處官員接下自救會陳情書。（記者張聰秋攝）

2025/08/15 13:09

〔記者張聰秋／彰化報導〕「不要滅農、更不要被滅村！」逾50名彰化大城鄉農民今天上午集結在縣府廣場，手持布條、高喊口號，並擺出在地生產的新鮮地瓜與花生，強烈抗議政府將大城鄉農地劃設為「低地力」光電示範區，堅決反對業者進駐設置光電與昇壓站。他們遞交陳情書給縣府，盼縣長王惠美能正視農民心聲，捍衛這片賴以為生的土地。

彰化縣環境保護聯盟理事長洪新有指出，大城鄉台17線以西的農地被政府劃設為「低地力」光電示範區，總面積高達上千公頃。然而，這片土地的收成根本不像「低地力」所說的無法耕種。洪新有舉例，這裡1分地的地瓜就能收成1、20萬元，花生的收入也比租給光電業者來得好。

自救會成員表示，最近有光電業者在大城鄉頂庄社區辦理說明會，聲稱要配合政府「低地力」政策，招攬農民簽約。這讓當地農民感到憤怒與不安，認為業者是為了私利，意圖蠶食鯨吞農地。他們憂心，一旦開發地面型光電案場，不僅會破壞賴以為生的良田，更可能影響農村聚落的存續。

環保聯盟總幹事施月英也表明，大城鄉是全台第二大地瓜產區，台17線以西的農地更是以盛產「台農66號」優質地瓜聞名全國，將其貼上「低地力」標籤，是對農業價值的誤判與污名化。

洪新有憂心忡忡地說，大城鄉頂庄國小已廢校，下一個消失的可能是一個村落，甚至是整個聚落。他們懇請縣府尊重農民，否決光電專區的設置，保護這塊土地。

針對農民的陳情，縣府經濟暨綠能發展處綠能及公用事業科長林其春出面接下陳情書。他表示，縣府已聽到農民的心聲，並強調會和農民站在同一陣線，嚴格把關。縣府查證，中央已表明沒有所謂的「光電專區」，縣府目前也未收到光電業者申請設置開發案件。他強調，依據法規，業者若要申請籌設許可，必須取得地方的同意函，這是必要的條件，請農民放心。









