淡水義山平面停車場8/16營運 提供45格小型車位

新北市淡水區由市府與地方民意代表合作闢建的義山平面停車場，今（15日）舉行祈福啟用儀式。（記者羅國嘉攝）

2025/08/15 12:46

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水區由市府與地方民意代表合作闢建的義山平面停車場，今（15日）舉行祈福啟用儀式，並將自明日起營運，停車場設有45格小型車位，並導入智慧停管設備，採用車牌辨識系統及悠遊卡感應支付進出場，減少排隊等候，臨時停車收費每小時20元，月票1300元。

交通局長鍾鳴時表示，義山平面停車場位於淡水義山里市民活動中心對面，為有效利用公有土地，經民政局辦理土地變更，由議員蔡錦賢與鄭宇恩各爭取100萬元經費闢建，並由交通局委外經營管理。

交通局停車管理科長吳清哲指出，停車場設有45格小型車位，並導入智慧停管設備，採用車牌辨識系統及悠遊卡感應支付進出場，減少排隊等候。此外，停車場提供24小時全天候監控管理，為在地居民與遊客打造安全、便利、舒適的停車環境。

鄭宇恩表示，義山停車場歷經相當長一段時間的推動，感謝前後任里長和蔡錦賢通力推動，周邊有舊社區、有活動中心，還有籃球場、兒童遊戲場等設施，鼓勵大家多多使用停車場，大家來活動中心可以不必擔心停車問題。

新北淡水義山平面停車場8月16日營運，提供45格小型車位。（記者羅國嘉攝）

