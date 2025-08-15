康橋車禍重傷學生顏溢軒奇蹟恢復 曝最大心願：重返擊劍場

車隊學生們當時在身上繫上紫絲帶，為受傷同學祈福。（記者翁聿煌攝）

2025/08/15 12:13

〔記者翁聿煌／新北報導〕今年4月康橋國際學校高中部學生進行「2025築夢康橋壯遊臺灣單車環台」活動，22日在彰化途中，遭遇一輛自小客車逆向衝撞車隊，車隊措手不及有10多名學生分受輕重傷，其中傷勢最嚴重的顏溢軒在鬼門關前繞了一圈，幸運在醫療小組和家人關愛守護下逐漸康復，如今積極正復健，傷前是西洋劍好手的顏溢軒還報名重返擊劍賽場，要站直身軀勇敢向前。

家人回憶，一接到通知顏溢軒車禍受傷的消息趕赴現場時，就收到兒子的病危通知，顏溢軒頭部受到撞擊、臉部撕裂傷、左臂開放性傷口，最危險的是靜脈割傷導致嚴重大量失血，送往急診的過程中曾休克，昏迷指數只有三，當地地方醫院發出病危通知，隨即轉送彰化基督教醫院急救，仍然意識不清。

請繼續往下閱讀...

顏溢軒急救後再轉往台大醫院救治，他在加護病房住了3週，醫師進行插管治療，完全是昏迷狀態，加上車禍一發生，失血過多造成許多影響，腎臟因撞擊受損，腎指數高而不降，腦部缺氧，也造成視力、視野及認知產生很大障礙，長期躺臥後也須經歷漫長的復健過程，但是家屬始終不放棄，一直待在顏溢軒身旁，給他最好的照顧，加上宗教信仰的支持，讓顏溢軒逐漸恢復健康。

家屬表示，顏溢軒總算從ICU出來到一般創傷病房時，這段體能恢復很快，剛開始復健時他只能站立５秒鐘，但是強烈的意志力支持他繼續復健，從不叫苦，他受傷時腦部失血受損，從不認識字、不認得圖像、視力模糊開始恢復，但媽媽總耐心帶著他閱讀，慢慢累積，現在出院一個多月，已能識字閱讀、站立，進步每週都看得見。

顏溢軒曾經獲得擊劍比賽新北市國中組個人及團體雙料冠軍，想要重回擊劍場是他積極復健的動力，個性樂觀的顏溢軒清醒後還表示，「還好被撞的是我，我比較壯，若是其它同學可能會更嚴重」堅強又善良的心聲，令父母既感動又開心。

顏溢軒參加自行車環台發生車禍身受重傷，永不放棄，奇蹟似恢復健康，還打算重新站在西洋擊劍場，圖為車禍後學生仍堅持騎完全程情形，示意圖。（記者翁聿煌攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法