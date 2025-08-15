為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    恆春萬里桐集會所動土 地方憂：電協金補助恐隨核三廠關閉終止

    屏東恆春鎮山海里萬里桐集會所活動中心重建計畫，總經費逾2100萬元，15日動土。（記者蔡宗憲攝）

    

    2025/08/15 12:33

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春鎮山海里萬里桐集會所活動中心重建計畫，總經費逾2100萬元，終於在今年決標，恆春鎮長尤史經等地方人士主持動土，預計明年8月完工。這項地方期盼已久的工程，資金來源多元，包含年內政部補助400萬元、核三廠電力開發協助金450萬元，以及鎮公所自籌1300餘萬元。工程發包歷經2年、12次流標，過程艱辛，凸顯偏遠地區建設經費的匱乏與挑戰，更意外彰顯「核三廠」的電力開發協助金（簡稱電協金）補助跟地方的特殊「連結」。

    核三廠廠長高起在動土典禮上更強調，電廠長期受地方鄉親支持，過去積極回饋地方，「未來若有機會」將持續服務鄉親，即便核三廠已停發電，未來25年除役期間仍需地方協助，電廠也會盡力支持地方發展。

    然而，隨著核三廠逐步除役，地方人士指出，類似萬里桐集會所這樣的「電力開發協助金」補助案，恐將隨著電廠關閉而終止。熟悉地方政治的人士透露，核三廠過去數十年透過協助金，挹注恆春半島四鄉鎮無數中小型建設，從社區活動中心到基礎設施，皆仰賴這筆穩定資金。補助一旦中斷，對於財政本就拮据的偏鄉而言，影響不容小覷。地方民代與首長「手頭變緊」，中小型建設推動更顯困難，這也是支持核三延役的聲音在地方浮現的主因。

    核三廠自建廠以來，不僅是南台灣唯一核能發電廠，更透過回饋金及電協金專案支持恆春鎮、滿州鄉、車城鄉與牡丹鄉的建設。如今，隨著核三廠2號機於今年5月17日正式停機，地方失去電協金專案補助，未來建設恐面臨資金缺口。當地不少民代坦言，類似萬里桐集會所重建這樣的地方重要進展，若無核三廠協助金，類似計畫恐難以為繼。呼籲政府應正視偏鄉建設經費問題，確保核三除役後，恆春半島發展不因資金斷炊而停滯。

    屏東恆春鎮山海里萬里桐集會所活動中心重建董土。（記者蔡宗憲攝）

    

    屏東恆春鎮山海里萬里桐集會所活動中心重建計畫，台電點協金補助450萬，圖為核三廠長高起。（記者蔡宗憲攝）

    

