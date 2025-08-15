苗栗8/20大型徵才 30廠商釋逾1300職缺

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心8月20日將在苗栗舉辦大型徵才活動，集結30家企業、釋出逾1300個職缺。（圖由勞動力發展署桃竹苗分署提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心將於8月20日上午9點至下午1點在竹南科學園區行政服務中心3樓辦理「苗栗地區現場徵才活動」，集結30家企業、釋出逾1300個職缺，涵蓋科技、製造、服務與生技等產業，有月薪上看42K的電子廠技術員、倉管、品檢員等職缺，也有起薪最高可達75K的工程師職缺。

此次徵才邀請超豐電子、錼創顯示、嘉晶電子、欣興電子、京鼎精密、兆勁科技等知名科技廠，及全聯實業、統一超商、振宇五金、微笑單車、沁心居家服務等廠商，提供多樣全職、部分工時等職缺。

苗栗就業中心表示，京元電子為台積電、輝達及聯發科等多家知名大廠測試供應商，擴廠誠徵產線技術員及各類工程師等250個職缺，技術員固定日夜班、做二休二，各類工程師不限科系，報到後先受訓，是非理工背景求職民眾進入科技業工程師領域最快捷徑。

群聯電子全資投資的子公司群佳科技，為專業記憶體製造代工廠，釋出技術員、倉管、品檢員等職缺，月薪上看42K，學歷高中以上、科系不拘，提供完善訓練機制；世界排名前五大印刷電路板生產商欣興電子，誠徵環工、廠務、製造、生管工程師等職缺，起薪最高可達75K。

相關訊息可上台灣就業通網站、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署或賈桃樂JobTaole勞動力發展署桃竹苗分署臉書粉絲團查詢，或免付費客服專線0800-777-888、苗栗就業中心037-358395。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心歡迎求職民眾參與。（圖由動力發展署桃竹苗分署提供）

