    首頁　>　生活

    苗栗8/20大型徵才 30廠商釋逾1300職缺

    勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心8月20日將在苗栗舉辦大型徵才活動，集結30家企業、釋出逾1300個職缺。（圖由勞動力發展署桃竹苗分署提供）

    2025/08/15 12:08

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心將於8月20日上午9點至下午1點在竹南科學園區行政服務中心3樓辦理「苗栗地區現場徵才活動」，集結30家企業、釋出逾1300個職缺，涵蓋科技、製造、服務與生技等產業，有月薪上看42K的電子廠技術員、倉管、品檢員等職缺，也有起薪最高可達75K的工程師職缺。

    此次徵才邀請超豐電子、錼創顯示、嘉晶電子、欣興電子、京鼎精密、兆勁科技等知名科技廠，及全聯實業、統一超商、振宇五金、微笑單車、沁心居家服務等廠商，提供多樣全職、部分工時等職缺。

    苗栗就業中心表示，京元電子為台積電、輝達及聯發科等多家知名大廠測試供應商，擴廠誠徵產線技術員及各類工程師等250個職缺，技術員固定日夜班、做二休二，各類工程師不限科系，報到後先受訓，是非理工背景求職民眾進入科技業工程師領域最快捷徑。

    群聯電子全資投資的子公司群佳科技，為專業記憶體製造代工廠，釋出技術員、倉管、品檢員等職缺，月薪上看42K，學歷高中以上、科系不拘，提供完善訓練機制；世界排名前五大印刷電路板生產商欣興電子，誠徵環工、廠務、製造、生管工程師等職缺，起薪最高可達75K。

    相關訊息可上台灣就業通網站勞動部勞動力發展署桃竹苗分署賈桃樂JobTaole勞動力發展署桃竹苗分署臉書粉絲團查詢，或免付費客服專線0800-777-888、苗栗就業中心037-358395。

    勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心歡迎求職民眾參與。（圖由動力發展署桃竹苗分署提供）

