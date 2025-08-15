為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    連江環資局舉辦遊馬祖好「方便」公廁評鑑 能抽百元商品卡

    連江縣環境資源局即日起至8月31日舉辦列管公廁評鑑活動－遊馬祖好「方便」，邀請民眾體驗公廁並評鑑，有機會可抽中環保宣導品與100元超商商品卡。（記者俞肇福攝）

    連江縣環境資源局即日起至8月31日舉辦列管公廁評鑑活動－遊馬祖好「方便」，邀請民眾體驗公廁並評鑑，有機會可抽中環保宣導品與100元超商商品卡。（記者俞肇福攝）

    2025/08/15 12:10

    〔記者俞肇福／基隆報導〕為提升馬祖4鄉5島公廁整體環境品質，營造更友善、潔淨與便利的廁所環境，連江縣環境資源局（環資局）即日起至8月31日舉辦114年度列管公廁評鑑活動－遊馬祖好「方便」，邀請民眾親身體驗，並評鑑縣內列管公廁，有機會可抽中環保宣導品與100元超商商品卡。

    環資局長陳忠義表示，公共廁所是城市文明進步與否的觀察指標，這次活動涵蓋機場港埠、觀光景點、活動中心等多處列管公廁。民眾只需在8月底前，縣內列管公廁體驗，拍下外觀照片，並透過活動QR Code或Google表單填寫評鑑問卷，即可參加抽獎。

    抽獎活動將於9月8日上午10時在環境資源局辦公室公開進行，全程錄影並透過YouTube頻道「JUST環境永續」直播，中獎名額共10名，獎品包含環保宣導品與100元商品卡。得獎者將由環資局以Email及電話聯繫，確認寄送方式。

    江縣環境資源局即日起至8月31日舉辦列管公廁評鑑活動－遊馬祖好「方便」，邀請民眾體驗公廁並評鑑，有機會可抽中環保宣導品與100元超商商品卡。（記者俞肇福攝）

    江縣環境資源局即日起至8月31日舉辦列管公廁評鑑活動－遊馬祖好「方便」，邀請民眾體驗公廁並評鑑，有機會可抽中環保宣導品與100元超商商品卡。（記者俞肇福攝）

