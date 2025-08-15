桃園動保處開放認養法國鬥牛犬 第一批6隻今登記

動保處、中壢警方聯手破獲非法寵物養殖場，查獲63隻毛孩，其中6隻法國鬥牛犬抽籤認養，每一隻都很可愛。（動保處提供）

2025/08/15 11:14

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府動物保護處、中壢警方日前聯手破獲一處非法寵物繁殖場，扣留63隻毛孩，經照顧後第一批法國鬥牛犬共16隻安置於桃園區南昌動保教育園區，今開放民眾認養其中6隻，有興趣者可於下午1點30分前，至南昌動保教育園區登記，超過名額會公開抽籤。

動保處長王得吉表示，動保處扣留63隻犬隻，包含61隻法國鬥牛犬及2隻藏獒，並緊急送至南昌動物醫療中心進行健檢，其中部分犬隻確認懷孕，另因被飼養於狹小籠具及髒亂環境中，導致多數犬隻角膜炎、嚴重脫毛、臀側壓瘡嚴重等，經妥善照護後，目前可開放認養法國鬥牛犬共16隻，今日開放第一波抽籤認養，18日辦理第二波也是6隻。

王得吉說，有興趣認養者可於今天下午1點30分前，至南昌動保園區登記，超過名額會公開抽籤，後續也將陸續開放認養，民眾可至「桃園市動物保護教育園區」網站查詢最新資訊與犬隻詳細資料。

自由時報

