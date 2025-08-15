小琉球船班連停兩天 海巡艇昨冒強風兩度後送

高雄海巡隊昨天兩度登小琉球後送病患回本島。（海巡署南部分署提供）

2025/08/15 10:44

〔記者陳彥廷／屏東報導〕受楊柳颱風外圍環流影響，東琉航線交通船從週三起全面停航至昨天，造成離島緊急醫療後送需求無法仰賴常規交通工具，海巡署艦隊分署高雄海巡隊於昨天兩度接獲屏東縣政府衛生局琉球鄉衛生所通報後登島，分別將51歲男子及80歲長者後送，冒著強風救援，令家屬感佩。

高雄海巡隊分別於昨天上午11時40分及下午6時14分接獲琉球鄉衛生所通報，需分別協助載送1名左手小指骨折並嚴重撕裂傷的51歲男性患者及另一名疑似急性心衰竭80歲女性患者的後送案件。

請繼續往下閱讀...

由於當時海域風力仍受楊柳颱風影響，在風力5至6級、陣風8級、浪高1至2公尺下，雖執勤條件嚴峻，高雄海巡隊海巡艇仍是出動PP-10075及10032艇前往協助處理。

高雄海巡隊指出，兩次後送任務分別於13時30分與20時10分安全抵達東港漁港，由救護車接駁送往安泰醫院急救，圓滿完成這2案緊急後送就醫任務，第二起救援後回到母港都已夜深。

高雄海巡隊強調，守護人民生命是天職，面對惡劣天候與離島交通中斷狀況，海巡人員仍堅守崗位、迅速應變，全力投入緊急醫療後送任務，確保離島民眾生命安全。

高雄海巡隊昨天兩度登小琉球後送病患回本島。（海巡署南部分署提供）

高雄海巡隊昨天兩度登小琉球後送病患回本島。（海巡署南部分署提供）

高雄海巡隊昨天兩度登小琉球後送病患回本島。（海巡署南部分署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法