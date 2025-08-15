為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    遊客受傷拒理賠！ 雪霸國家公園查獲非法租車業者開罰

    有業者未經許可，在雪霸國家公園觀霧遊憩區提供自行車租用服務，被雪霸國家公園管理處查獲。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

    2025/08/15 11:00

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕雪霸國家公園開放大鹿林道東線可騎自行車，有業者未經許可，在雪霸國家公園觀霧遊憩區提供自行車租用服務，被雪霸國家公園管理處（下稱雪管處）查獲，依法裁罰3000元。雪管處表示，且該業者於事故發生後不予理賠，呼籲民眾選擇合法業者服務以維護消費者權益。

    雪管處於今年4月接獲民眾陳情，其在觀霧向業者租賃自行車，不幸發生意外受傷，但業者卻不予理賠，即展開調查，發現業者透過Line與民眾接洽自行車承租、匯款與交車流程確認等線上交易，並於約定現場陳列自行車，提供自行車坐墊、交付鎖具密碼等行為，供租車遊客直接領取使用。

    雪管處表示，雖業者辯稱僅為運送租借車輛，並非現場擺攤兜售，但查證結果顯示其已確有未經許可在國家公園內設攤營業行為，違反雪霸國家公園區域內禁止事項第2點明文規定，禁止於指定商店販賣區以外地區設立攤位或流動兜售。

    雪管處強調，「國家公園是全民的自然資產，不容私利濫用」，這類違規行為不僅破壞管理秩序，還可能影響遊客安全及消費權益，並對自然環境造成負擔，將持續加強巡查與宣導，對違規經營行為絕不寬貸。同時呼籲民眾選擇合法業者服務，避免因貪圖一時便利而成為非法業者的幫兇，損害自身權益與環境資源。

    調查發現業者透過Line與民眾接洽自行車承租，並於約定現場陳列自行車及取車。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

    雪霸國家公園管理處呼籲民眾選擇合法業者服務，避免因貪圖一時便利而成為非法業者的幫兇，損害自身權益與環境資源。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

