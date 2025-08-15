台南仁德公民審議社造票選 今年生鮮超市、家樂福也可投票

今年仁德區公所在生鮮超市、量販店等人潮聚集處，增設行動投票站，擴大民眾參與。（記者吳俊鋒攝）

2025/08/15 11:20

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德區公所推動今年度的「藝起想想•仁德共好」公民審議計畫，共有8件提案進入最後票選，即起到本月17日展開投票，除了公所、圖書館之外，還新增生鮮超市、家樂福量販店等行動投票站，擴大參與，迴響熱烈。

「藝起想想•仁德共好」以藝文活動為主軸，7月透過2場次的住民大會，從20件提案中初選出8件，將由全民票選，決定3件來執行，只要年滿16歲，現在或曾經住在仁德、在仁德讀書、就業，都可投票。

今年的投票處，除了公所、圖書館之外，還在北海道生鮮超市、家樂福仁德店等人潮聚集的地方，增設行動投票站，希望再提升投票率，參與者可獲得小禮物，以及摸彩機會。

開放票選的8件提案，包含E掃即達解鎖你不知道的仁德、時光留聲機-草地音樂會、搖滾爺奶說書趣、超RENDE成為梅花鹿大俠、三五成群甲阮來（辶日）迌、觀光工廠小旅行、古早味ㄟ碗粿、《舞蹈X繪畫》工作坊等。

仁德區長黃素美表示，公所已參與文化局公民審議及參與式預算7年，從民眾的角度出發，選出最符合在地民眾需求的提案後加以執行，反應很熱烈。

區公所更製作選舉公報，可以了解各候選提案的內容，還能掃描QR Code，進行線上投票連結，以及行動投票站查詢。

完成投票者，現場還可獲得香皂、紙肥皂、濕紙巾、筆記本等小禮物，並可取得摸彩資格，獎品為Apple Watch SE，共2名。

