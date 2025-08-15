為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南仁德公民審議社造票選 今年生鮮超市、家樂福也可投票

    今年仁德區公所在生鮮超市、量販店等人潮聚集處，增設行動投票站，擴大民眾參與。（記者吳俊鋒攝）

    今年仁德區公所在生鮮超市、量販店等人潮聚集處，增設行動投票站，擴大民眾參與。（記者吳俊鋒攝）

    2025/08/15 11:20

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德區公所推動今年度的「藝起想想•仁德共好」公民審議計畫，共有8件提案進入最後票選，即起到本月17日展開投票，除了公所、圖書館之外，還新增生鮮超市、家樂福量販店等行動投票站，擴大參與，迴響熱烈。

    「藝起想想•仁德共好」以藝文活動為主軸，7月透過2場次的住民大會，從20件提案中初選出8件，將由全民票選，決定3件來執行，只要年滿16歲，現在或曾經住在仁德、在仁德讀書、就業，都可投票。

    今年的投票處，除了公所、圖書館之外，還在北海道生鮮超市、家樂福仁德店等人潮聚集的地方，增設行動投票站，希望再提升投票率，參與者可獲得小禮物，以及摸彩機會。

    開放票選的8件提案，包含E掃即達解鎖你不知道的仁德、時光留聲機-草地音樂會、搖滾爺奶說書趣、超RENDE成為梅花鹿大俠、三五成群甲阮來（辶日）迌、觀光工廠小旅行、古早味ㄟ碗粿、《舞蹈X繪畫》工作坊等。

    仁德區長黃素美表示，公所已參與文化局公民審議及參與式預算7年，從民眾的角度出發，選出最符合在地民眾需求的提案後加以執行，反應很熱烈。

    區公所更製作選舉公報，可以了解各候選提案的內容，還能掃描QR Code，進行線上投票連結，以及行動投票站查詢。

    完成投票者，現場還可獲得香皂、紙肥皂、濕紙巾、筆記本等小禮物，並可取得摸彩資格，獎品為Apple Watch SE，共2名。

    今年仁德區公所在生鮮超市、量販店等人潮聚集處，增設行動投票站，迴響熱烈。（記者吳俊鋒攝）

    今年仁德區公所在生鮮超市、量販店等人潮聚集處，增設行動投票站，迴響熱烈。（記者吳俊鋒攝）

    今年仁德區公所在生鮮超市、量販店等人潮聚集處，增設行動投票站，擴大民眾參與。（記者吳俊鋒攝）

    今年仁德區公所在生鮮超市、量販店等人潮聚集處，增設行動投票站，擴大民眾參與。（記者吳俊鋒攝）

    今年仁德區公所在生鮮超市、量販店等人潮聚集處，增設行動投票站，完成投票者可獲得小禮物。（記者吳俊鋒攝）

    今年仁德區公所在生鮮超市、量販店等人潮聚集處，增設行動投票站，完成投票者可獲得小禮物。（記者吳俊鋒攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播