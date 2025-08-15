羅東藝穗節帶動上億「夜經濟」 23天活動吸引76萬人次

羅東藝穗節帶動上億元「夜經濟，23天活動吸引76萬人次，並募集到3千多張發票，由羅東鎮長吳秋齡（中）代表捐贈給公益團體。（記者王峻祺攝）

2025/08/15 11:24

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕羅東藝穗節落幕，今年首場大戲由明華園戲劇總團「蓬萊仙島」打頭陣，接續系列活動吸引遊客朝聖，擠爆羅東夜市等周邊商圈；羅東鎮公所表示，23天活動吸引76萬人次造訪，帶動上億元「夜經濟」，其中還募集到3千多張發票，全數捐贈公益團體。

藝穗節是羅東年度盛事，今年邁入第24年，以24節氣「四季頌」為主題，象徵春耕、夏耘、秋收、冬藏的農作節奏；不僅在公園內設置大型裝置藝術，就連提供演出的主舞台也全面升級，連續2週都有夜間演出，活動已於8月3日落幕。

請繼續往下閱讀...

羅東鎮長吳秋齡說，藝穗節主場地在中山公園，緊鄰羅東夜市，每年吸引大批遊客與會，帶動可觀的觀光效益，根據中華電信大數據分析，首場「蓬萊仙島」演出當晚，就吸引6萬多人到場。

她說，今年數據分析，23天活動吸引76萬8千人次參與，若平均每人在夜市等周邊商圈消費1千元，約創造上億元的夜經濟，會場也舉辦「愛心99彈跳兵乓魚」活動，號召民眾捐贈實體發票兌換遊戲機會，換取住宿券、伴手禮等好物，帶動公益參與。

吳秋齡指出，活動期間共募集3037張發票，全數捐給慈懷社會福利基金會及蘭智社會福利基金會，讓民眾的愛心化為實質行動。

宜蘭羅東暑期盛事藝穗節落幕，今年首場大戲由明華園戲劇總團「蓬萊仙島」打頭陣，成功吸引6萬多人到場。（記者王峻祺攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法