為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    六十石山金針花損害約40公頃 花縣農業處：將提報現金救助

    六十石山的金針菜目前採收期，其中迎風面受損比較嚴重。（農民提供）

    六十石山的金針菜目前採收期，其中迎風面受損比較嚴重。（農民提供）

    2025/08/15 10:24

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮六十石山未留花的區域農民8月份進入採收期，前天楊柳颱風登陸台東，位於海岸山脈稜線上的六十石山迎風面遭受強風襲擊，傳出受損，花蓮縣政府農業處昨會同農改場、農糧署東區分署至富里、玉里等鄉鎮現勘農糧作物受災，縣府農業處今天表示，六十石山金針花損害面積約40公頃，損害程度已達標準，將提報農業部公告現金救助。

    縣府農業處查估顯示，富里鄉六十石山鄰近測站13日最大陣風風速落於9至13級風，其中安通山13級、明里13級、富里9級，由於金針菜已至採收期，經現勘有落花、花苞水傷及折斷等情形，評估被害面積約40公頃、平均損害程度已達20%。縣府指出，考量金針為普遍性受害，將提報農業部公告現金救助；而赤科山因受其地形環境上的保護，尚無嚴重損害發生。

    而富里鄉、玉里鎮剛插秧的二期水稻，也因楊柳颱風帶來超過300毫米雨量，富里鄉包括堵港埔、羅山、明里、玉里河東地區都傳出水稻田淹水，秧苗淹沒在水中，以及文旦、香蕉、西瓜、硬質玉米、大豆、短期蔬菜等品項，初步現勘尚未有普遍性且嚴重損害，由於可能會有遲發性災損，將請富里鄉公所持續查報。

    楊柳颱風造成富里鄉剛插秧的水稻田泡水滅頂，幸好持續時間不長。（記者花孟璟攝）

    楊柳颱風造成富里鄉剛插秧的水稻田泡水滅頂，幸好持續時間不長。（記者花孟璟攝）

    楊柳颱風造成富里鄉剛插秧的水稻田泡水滅頂，幸好持續時間不長。（記者花孟璟攝）

    楊柳颱風造成富里鄉剛插秧的水稻田泡水滅頂，幸好持續時間不長。（記者花孟璟攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播