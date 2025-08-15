六十石山金針花損害約40公頃 花縣農業處：將提報現金救助

六十石山的金針菜目前採收期，其中迎風面受損比較嚴重。（農民提供）

2025/08/15 10:24

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮六十石山未留花的區域農民8月份進入採收期，前天楊柳颱風登陸台東，位於海岸山脈稜線上的六十石山迎風面遭受強風襲擊，傳出受損，花蓮縣政府農業處昨會同農改場、農糧署東區分署至富里、玉里等鄉鎮現勘農糧作物受災，縣府農業處今天表示，六十石山金針花損害面積約40公頃，損害程度已達標準，將提報農業部公告現金救助。

縣府農業處查估顯示，富里鄉六十石山鄰近測站13日最大陣風風速落於9至13級風，其中安通山13級、明里13級、富里9級，由於金針菜已至採收期，經現勘有落花、花苞水傷及折斷等情形，評估被害面積約40公頃、平均損害程度已達20%。縣府指出，考量金針為普遍性受害，將提報農業部公告現金救助；而赤科山因受其地形環境上的保護，尚無嚴重損害發生。

而富里鄉、玉里鎮剛插秧的二期水稻，也因楊柳颱風帶來超過300毫米雨量，富里鄉包括堵港埔、羅山、明里、玉里河東地區都傳出水稻田淹水，秧苗淹沒在水中，以及文旦、香蕉、西瓜、硬質玉米、大豆、短期蔬菜等品項，初步現勘尚未有普遍性且嚴重損害，由於可能會有遲發性災損，將請富里鄉公所持續查報。

楊柳颱風造成富里鄉剛插秧的水稻田泡水滅頂，幸好持續時間不長。（記者花孟璟攝）

