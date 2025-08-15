為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南七股受災戶修繕 水利局協同廠商媒合已20戶簽約

    台南市水利局和協力廠商媒合七股民眾修繕房屋。（水利局提供）

    台南市水利局和協力廠商媒合七股民眾修繕房屋。（水利局提供）

    2025/08/15 10:18

    〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南七股區，多處設施與民宅受損。台南市水利局主責找營造廠商協助七股區受災戶修繕，至今媒合208戶，其中20戶完成簽約，2戶完工，另真毅營造捐助18里、每里5萬元急難救助金由里長執行災後復建。

    台南市水利局表示，災戶重建家園，修屋工班及人力相對吃緊，水利局統籌10間以上施工廠商投入修屋，並協調施工進度，加速趕工，其中更有施工廠商在了解受災戶雖非屬低收、中低收入戶，但生活仍算艱難，決定免費協助出資及出工修繕，讓居民感到水利局及施工廠商的溫暖。

    七股區公所統計，20平方公尺未達100的平方公尺申請屋損慰助金的有1025戶；屋損100平方公尺以上的有828戶。

    真毅營造捐贈七股區18里里長每人5萬元，作為災後復建經費，協助里民儘速恢復生活。由台南市民政局局長姜淋煌代表市長黃偉哲感謝，他說，這筆善款不僅能即時補足各里在修繕與協助上的需求，更象徵了企業對地方的關懷與支持。

    七股區長李佳隆指出，此次捐贈將由各里長依實際情況分配運用，優先協助受損嚴重的區域及弱勢家庭進行修繕與復原工作。

    真毅營造捐助七股區18里、每里5萬元急難救助金由里長執行災後復建。（公所提供）

    真毅營造捐助七股區18里、每里5萬元急難救助金由里長執行災後復建。（公所提供）

    台南市水利局和協力廠商媒合七股民眾修繕災屋。（水利局提供）

    台南市水利局和協力廠商媒合七股民眾修繕災屋。（水利局提供）

