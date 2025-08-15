新北動保處澄清狂犬病疫苗佐劑疑慮 籲飼主按規接種並落實絕育

狂犬病防疫人人有責。（動保處提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市動物保護防疫處自3月起寄發疫苗政策性提醒通知書及簡訊，但近日部分飼主收到寵物絕育及狂犬病疫苗通知書後，對疫苗內「佐劑」成分存疑。處長楊淑方表示，常見疫苗佐劑為鋁鹽，非重金屬，民眾勿信錯誤訊息，建議飼主與獸醫師討論疫苗種類與施打方式，依動物體質評估，降低不良反應，並應依規每年完成接種，確保寵物健康。

楊淑方指出，通知書僅為提醒，非裁罰文書，不會要求提供帳戶或匯款。如已完成疫苗或絕育卻仍收到通知，可來電或透過線上表單（https://reurl.cc/QEWQ12）回報；如寵物已死亡、走失或換飼主，也可透過該表單辦理除戶或轉讓。

楊淑方表示，每年辦理免費巡迴狂犬病疫苗注射（場次見官網 https://reurl.cc/YYpn1L）。飼主也可前往合格動物醫院接種或絕育，新北市民於合作醫院絕育可申請補助（公犬貓600元、母犬貓1200元，詳見 https://www.neuter.ntpc.gov.tw/）。獸醫師提醒，未結紮母犬易患子宮蓄膿、乳腺腫瘤，未結紮公犬易患前列腺腫大、圍肛腺瘤；年輕動物恢復快，老年動物手術風險高，建議趁年輕健康時進行絕育。

動保處強調，「晶片、絕育、疫苗」為三大飼主責任。依《動物傳染病防治條例》與《動物保護法》，未依規植晶片或未辦理死亡、轉讓、資料變更，可罰3000至1.5萬元；未完成狂犬病疫苗接種，可罰3萬至15萬元；未絕育或未申報免絕育，可罰5萬至25萬元。呼籲飼主落實防疫與飼養責任，共同守護動物福利與公共衛生安全。#

