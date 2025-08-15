廢棄太陽能板回收爆量堆到馬路 苗栗環保局開罰並限期改善

苗栗縣銅鑼工業區內的回收廢棄太陽能板業者，將大量廢棄太陽能板堆置到廠區外，占據馬路一半，嚴重影響車輛通行。（圖由民眾提供）

2025/08/15 10:21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國內現有4家廢棄太陽能板回收處理公司，其中一家位處苗栗縣銅鑼工業區內，但地方發現，近期該公司將大量的回收廢棄太陽能板堆置到廠區外，甚至占據馬路一半，嚴重影響車輛通行。苗栗縣環保局表示，經稽查業者違反廢棄物清理法，將依法開罰，並要求業者限期改善。

地方反映，該業者近期回收大量的廢棄太陽能板，不僅廠區內堆得滿滿，甚滿溢堆放到廠區外，占據馬路一半，嚴重影響車輛通行，且居民也憂心這些堆置的廢棄太陽能板會產生污染。

苗縣環保局表示，經查業者領有公民營廢棄物處理許可證，為合法從事廢太陽能光電板處理作業的公司，採物理方式處理，其廢棄太陽能光電板許可處理量為每月300公噸。

環保局指出，經13日派員現場稽查，回收的廢棄太陽能面板無污染問題，但廠區內、外有堆置大量廢棄太陽能光電板、鋁框、碎玻璃及矽晶片等情事，其堆置地點與處理許可所登載廠區配置圖不符，顯未依審查通過之申請文件內容辦理，已違反廢棄物清理法規定，後續將依法處6千元以上300萬元以下罰鍰，並要求業者限期改善。

廠區內也堆滿回收的廢棄太陽能板。（圖由民眾提供）

苗栗縣環保局派員稽查，廠區內、外有堆置大量廢棄太陽能光電板、鋁框、碎玻璃及矽晶片等情事，已違反廢棄物清理法規定，將依法開罰，並要求業者限期改善。（圖由苗栗縣環保局提供）

