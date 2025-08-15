台中市長獎合影送光碟留念 家長傻眼：現在誰家還有光碟機？

台中市獲市長獎畢業生與盧秀燕合影後拿到光碟留存，家長傻眼「誰家還有光碟機」。（民眾提供）

2025/08/15 09:45

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市每年均會安排國高中及國小榮獲市長獎殊榮的畢業生，跟市長盧秀燕合影，象徵祝福，今年全市有逾8千名畢業生受邀跟市長市長合影留念，但有家長反映，拍完照後最近竟收到「照片光碟」，家長傻眼「現在誰家還有光碟機」，批跟不上時代、不知民間疾苦。

對此，台中市教育局指出，有贈學生實體合影照片，另考量雲端下載有時效限制，且涉及肖像權與個資保護，故以光碟方式提供照片電子檔，未來會研議以更妥適方式提供學生留存。

台中市今年有8043名畢業生獲市長獎，教育局安排分多個梯次讓獲市長獎的畢業生跟盧秀燕合影，學生每年均提出各種創意動作邀盧秀燕一起擺拍，合影照片再提供給每名畢業生留存紀念。

不過，有家長反映近日收到合影照片附上有照片電子檔的光碟，家長當場傻眼，怒問「現在誰家還有光碟機的」，都什麼時代了，為何不是提供QR code讓大家直接下載，既省錢又環保，附光碟卻讓學生無法讀取留存，根本跟不上時代、「不知民間疾苦」，更不用心。

也有人質疑，不然送存有電子檔的隨身碟也好，拿到光碟「看不到、存不到」，光碟留著也沒用、「光碟怎麼說都是過時的東西了」；還有人質疑贈送學生留念的好意流於形式，根本未考慮實用性，全市有多少學生收到無用光碟，質疑浪費經費，失去紀念意義。

教育局指出，今年市長獎畢業生與市長合影後有提供實體照片讓學生留存，另提供照片電子檔案，考量雲端下載具時效限制，且涉及肖像權與個資保護，故以光碟方式提供照片電子檔；家長或學生若遇有檔案下載問題，可以電洽惠文高中學務處（22503928轉731），或email至clh356@mail.hwsh.tc.edu.tw，會提供協助。

教育局指出，未來將持續評估便利性、永久保存性及個資保護等面向，與各校研議更妥適的市長獎合影照片提供方式，讓得獎學生與家長能永久保存這份榮耀。

獲市長獎畢業生提出各式創意動作與盧秀燕擺拍合影。（市府提供）

