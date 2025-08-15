立秋後最熱一天！今高壓西伸天氣晴高溫明顯 午後留意雷陣雨

天氣風險公司分析師薛皓天提及，今明2日受太平洋高壓外圍偏東風影響，各地為晴時多雲天氣，迎風面東北角、東半部及恆春半島在晨間受海上對流移入影響，局部有短暫陣雨，午後受熱力作用，近山地區易有短暫雨或雷雨發生，這兩日午後雷雨較集中於山區，午後建議民眾不要往山區進行活動。（資料照）

2025/08/15 10:57

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今明2日受太平洋高壓外圍偏東風影響，各地晴時多雲，天氣風險公司表示，台灣週日（17日）受南方水氣移入，環境水氣增多，到了週一、週二（18、19日）東側太平常面上有熱帶擾動發展，造成整體水氣多且不穩定環境，午後易有陣雨或雷雨，須多留意。

天氣風險公司分析師薛皓天提及，今明2日受太平洋高壓外圍偏東風影響，各地為晴時多雲天氣，迎風面東北角、東半部及恆春半島在晨間受海上對流移入影響，局部有短暫陣雨，午後受熱力作用，近山地區易有短暫雨或雷雨發生，這兩日午後雷雨較集中於山區，午後建議民眾不要往山區進行活動。

另外，各地天氣穩定，藍天白雲、陽光露臉，因雲量偏少，白天高溫將明顯，且體感溫度炎熱，大台北地區及西半部內陸地區受東風沉降作用影響，有36度或以上高溫出現，請大家多做好防曬、防中暑準備。

週日季風低壓槽在南海一帶建立，台灣受南方水氣移入，環境水氣增多、稍轉不穩定，晨間西半部及東南部沿海仍有局部短暫雨，白天期間各地維持晴朗炎熱天氣，午後受熱力作用，雷雨區將稍往平地擴散，西半部及近山地區有陣雨或雷雨，並伴隨偶有較大雨勢發生，大台北地區較無明顯降雨訊號，不過山區仍有零星雨機會，請大家外出要攜帶雨具。白天期間仍需多注意有36度或以上高溫。

週一、二（18、19日）季風低壓槽影響越南附近後將減弱北移，台灣轉偏南到西南風環境，東側太平洋面上有熱帶擾動發展，造成整體水氣多、不穩定的環境，晨間西半部仍有零星短暫雨機會，白天期間各地為晴到多雲時晴天氣，中午時段氣溫炎熱，局部有35至36度或以上高溫，午後受熱力作用，易有陣雨或雷雨發生，且降雨範圍更廣，預報顯示大台北地區及花東縱谷、西半部近山地區有雷陣雨發生，大雷雨通常伴隨較大雨勢，易有短延時強降雨發生，請大家下週要多注意午後天氣狀況，出門請攜帶雨具。

下週算是環境較不穩定的一週，影響系統變化快，水氣多，造成午後雷雨區較廣，各地都有午後雷陣雨機會。而上面提到說週日的季風低壓槽，目前槽內系統看起來沒有明顯增強，且持續往越南移動後並減弱，成颱或熱帶性低氣壓機會低，還有台灣東邊的熱帶擾動，預估發展位置在琉球群島附近，距離台灣甚遠，要影響機會低，需觀察的是否有往西靠近東北部海面機會，不過強度增強有限，預估以熱帶擾動通過，暫對台灣無直接影響。

台灣大學大氣科學博士林得恩今於臉書粉專「林老師氣象站」亦發文指出「立秋（本月7日）過後，最熱的一天！」，今日天氣受太平洋高壓西伸影響，白天高溫炎熱，午後則需注意雷陣雨的發生；尤其是，苗栗以南地區及其它山區。

台灣各地高溫預測，北部地區攝氏36至37度，中南部地區攝氏34至35度，東半部攝氏33至34度，澎湖地區攝氏32至33度，金門及馬祖地區高溫分別在攝氏31至33度之間。近中午前後，紫外線偏強，甚至來到危險等級，外出活動，籲請做好防曬，並多補充水分。

台灣大學大氣科學博士林得恩今於臉書粉專「林老師氣象站」亦發文指出「立秋（本月7日）過後，最熱的一天」。（圖擷自「林老師氣象站」臉書粉專）

