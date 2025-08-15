丹娜絲颱風重創台南 在地多所大專校院協助災區復原

長榮大學永續發展學程來自烏干達國際生，協助巴克禮公園災後環境清理。（圖由南市研考會提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，造成嚴重災損，南市多所大專校院青年師生迅速主動進入災區協助環境復原整理，在第一時間走進災區提供支援，讓社會大眾看見青年世代對公共事務的責任心與行動力。

截至目前已有崑山科技大學、長榮大學、成功大學與台南大學等多所學校的青年團隊，自發性展開災後支援行動，足跡遍及麻豆、後壁、六甲、七股、東區等地。其中亦包含多支教育部大學社會責任實踐（USR）計畫團隊，因長期深耕地方，在災後即刻行動。

崑山科技大學「台南青年志工中心」第一時間進駐麻豆，協助太子宮旁文旦果園清除落果，學生們頂著酷熱天氣，協力減輕果農負擔。

長榮大學「田園景觀」團隊於後壁社區協助長輩清理雜物、整理環境，並透過「USR綠色社區根與芽行動計畫」投入東區巴克禮紀念公園的倒樹清理工作，甚至還有來自史瓦帝尼及烏干達的國際生加入志願行動行列。

成功大學則整合系所與USR團隊資源，支援麻豆、六甲與後壁地區災後復原。都市計劃學系學生協助文旦果園清理枝葉，「USR曾文溪團隊」深入六甲林鳳營菁埔社區清掃泥濘道路，建築系「新港東的心感動—共築療癒生態藝術村」團隊於後壁新東里，不僅清理環境、搬運物資，更協助長輩填寫風災補助申請。

台南大學則有「社會參與辦公室」、「為偏鄉而教USR計畫」、「小太陽永續社會服務社」、「青銀搖滾力USR計畫」等團隊在七股與後壁的小學校園，攜手整頓校園環境，盡力為孩子們恢復安心學習的環境。

南市府研考會感謝並表示，未來市府將持續強化跨校協作與青年參與平台，支持青年持續投入公共領域，從想法倡議走向落地實作，每場行動都成為青年共築韌性城市的關鍵節點。

長榮大學永續發展學程來自史瓦帝尼國際生協助巴克禮公園災後環境清理。（圖由南市研考會提供）

成功大學建築系師生風災期間赴後壁新東里協助社區災後清運。（圖由南市研考會提供）

台南大學小太陽永續社會服務社協助後壁國小災後復原。（圖由南市府研考會提供）

