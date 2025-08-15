文蛤不敵連續豪雨死亡 農業部公告口湖每公頃救助16萬元

不敵連續暴雨，雲林口湖鄉魚塭養殖文蛤出現大量死亡災情。（雲林縣府提供）

2025/08/15 09:22

〔記者黃淑莉／雲林報導〕不敵丹娜絲颱風及0728西南氣流連續暴雨，雲林縣沿海地區養殖文蛤出現大量死亡災情，多數養殖池損失慘重，縣府會同農業部水產試驗所等單位會勘後，建請農業部啟動天然災害現金救助。農業部昨（14）日確定口湖為魚塭養殖文蛤現金救助地區，每公頃16萬元。

口湖養殖漁民指出，因西南氣流影響下起數日暴雨，導致大量淡水往出海口流動，養殖戶要來補充文蛤池養殖鹽度的海水變成淡水，文蛤不適應生長環境接連死亡，損失超過5、6成，甚至有的全軍覆沒。

雲林縣府農業處長魏勝德表示，雲林縣文蛤養殖面積約3500公頃，產量3萬1000多公噸，全國第一，口湖及台西是主要養殖區，面積都超過1300公頃，這次受災以口湖鄉最嚴重，公所速報受損面積約2700公頃。

農業部昨天公告口湖鄉魚塭養殖文蛤為天然災害現金救助地區，救助額度每公頃16萬元，受損超過2成的漁民，今天起至8月28日之前可到口湖鄉公所申請。

另外農業部也在8月12日公告辦理斗南的文心蘭及水林鄉薄荷、魚腥草、白鶴靈芝草、黃花蜜菜、紅田烏、車前草為天然災害現金救助品項，文心蘭每公頃救助18萬元，薄荷等作物每公頃4萬1000元，受災農民可在8月26日之前，到斗南鎮公所申請。

