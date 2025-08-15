為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    文蛤不敵連續豪雨死亡 農業部公告口湖每公頃救助16萬元

    不敵連續暴雨，雲林口湖鄉魚塭養殖文蛤出現大量死亡災情。（雲林縣府提供）

    不敵連續暴雨，雲林口湖鄉魚塭養殖文蛤出現大量死亡災情。（雲林縣府提供）

    2025/08/15 09:22

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕不敵丹娜絲颱風及0728西南氣流連續暴雨，雲林縣沿海地區養殖文蛤出現大量死亡災情，多數養殖池損失慘重，縣府會同農業部水產試驗所等單位會勘後，建請農業部啟動天然災害現金救助。農業部昨（14）日確定口湖為魚塭養殖文蛤現金救助地區，每公頃16萬元。

    口湖養殖漁民指出，因西南氣流影響下起數日暴雨，導致大量淡水往出海口流動，養殖戶要來補充文蛤池養殖鹽度的海水變成淡水，文蛤不適應生長環境接連死亡，損失超過5、6成，甚至有的全軍覆沒。

    雲林縣府農業處長魏勝德表示，雲林縣文蛤養殖面積約3500公頃，產量3萬1000多公噸，全國第一，口湖及台西是主要養殖區，面積都超過1300公頃，這次受災以口湖鄉最嚴重，公所速報受損面積約2700公頃。

    農業部昨天公告口湖鄉魚塭養殖文蛤為天然災害現金救助地區，救助額度每公頃16萬元，受損超過2成的漁民，今天起至8月28日之前可到口湖鄉公所申請。

    另外農業部也在8月12日公告辦理斗南的文心蘭及水林鄉薄荷、魚腥草、白鶴靈芝草、黃花蜜菜、紅田烏、車前草為天然災害現金救助品項，文心蘭每公頃救助18萬元，薄荷等作物每公頃4萬1000元，受災農民可在8月26日之前，到斗南鎮公所申請。

    不敵連續暴雨，雲林口湖鄉魚塭養殖文蛤出現大量死亡災情，縣府邀集相關單位會勘後建請農業部啟動天然災害現金救助。（雲林縣府提供）

    不敵連續暴雨，雲林口湖鄉魚塭養殖文蛤出現大量死亡災情，縣府邀集相關單位會勘後建請農業部啟動天然災害現金救助。（雲林縣府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播