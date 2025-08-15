今高溫飆37度 氣象專家：立秋過後最熱的一天

氣象專家林得恩表示，受太平洋高壓西伸影響，今天是立秋過後最熱的一天。（圖擷自林老師氣象站臉書）

2025/08/15 09:50

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今（15日）明（16日）東半部地區、基隆北海岸及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後苗栗以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。氣象專家林得恩表示，今日天氣受太平洋高壓西伸影響，成為「立秋過後，最熱的一天！」

林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，今日天氣受太平洋高壓西伸影響，白天高溫炎熱，午後則需注意雷陣雨發生機率，尤其是苗栗以南地區及其它山區。

林得恩說，台灣各地高溫預測，北部地區36至37度，中南部地區34至35度，東半部33至34度，澎湖地區32至33度，金門及馬祖地區高溫在31至33度之間。近中午前後紫外線偏強，甚至來到危險等級，林得恩提醒，外出活動請做好防曬，並多補充水分。

中央氣象署表示，今天各地大多晴朗炎熱天氣，基隆北海岸、東半部及恆春半島不定時仍有局部短暫陣雨，午後苗栗以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，東半部高溫約30至32度，西半部普遍可以來到33至35度，尤其新竹以北地區及南部近山區有36度左右高溫，感受高溫炎熱。

