    首頁　>　生活

    颱風遠離 高雄週末假日活動滿滿「別開車來旗津」

    旗津風箏節有130隻造型風箏漫遊天際。（記者李惠洲攝）

    旗津風箏節有130隻造型風箏漫遊天際。（記者李惠洲攝）

    2025/08/15 08:32

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕颱風遠離，高雄週末假日（16、17日）活動滿滿，包括旗津風箏節、大港閱冰–冰品市集嘉年華等，鑑於上週假日旗津大塞車，觀光局呼籲民眾儘量別開車來旗津。

    暑假最受歡迎的「旗津風箏節暨氣墊水樂園」，上週湧入大批人潮，一度因警方在重要路段設點盤查身分證，旗津居民才允許自行駕車進入，造成沿路大塞車。觀光局則解釋，10日風箏節人潮眾多，下午4點啟動全島管制，為保障旗津居民權益，由現場員警詢問是否為旗津居民，只需告知是旗津居民即放行。

    旗津風箏節16、17日的風箏展演，從下午1點至晚上8點，氣墊水樂園從下午3點至晚上8點。觀光局再次提醒，周邊停車位有限，請民眾儘量不要開車來旗津，最佳交通方案是搭輕軌、捷運轉乘渡輪，渡輪於活動期間週六日上午11點至下午7點，將管制一般遊客騎乘的燃油機車（旗津居民、電動機車及自行車除外）。

    「2025大港閱冰–冰品市集嘉年華」，將於16、17日下午3點至8點，在哈瑪星臨海三路（新濱・駅前）封街舉行，網羅超過35家人氣冰品名店及特色餐車，打造南台灣最大冰品市集。

    此外，「2025大崗山龍眼蜂蜜文化節」於16、17日上午9點半至下午5點半，在大崗山風景區如意公園登場；黃埔新村17日中午12點至7點，則有一場盛大的老車派對，邀集超過50輛經典老車齊聚一堂，地點在東四巷。

    喜歡歌仔戲的朋友，千萬別錯過明華園日字戲劇團的「包公斬判官」，17日下午4點在大樹舊鐵橋濕地生態公園開演。

    大港閱冰–冰品市集嘉年華16、17日登場。（觀光局提供）

    大港閱冰–冰品市集嘉年華16、17日登場。（觀光局提供）

