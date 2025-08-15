為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰縣芬園彰南路93棵黃花風鈴木將移除 地方憂「黃金大道」成絕響

    芬園彰南路黃花風鈴木大道，盛開期吸引爆滿遊客賞花。（資料照）

    芬園彰南路黃花風鈴木大道，盛開期吸引爆滿遊客賞花。（資料照）

    2025/08/15 09:19

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣芬園鄉省道台14線彰南路沿線種有500棵黃花風鈴木，每年3、4月間盛開時黃澄澄花海相當壯觀，而有「黃金大道」美名，吸引爆滿遊客駐足攬勝，不過為提升用路人行車安全，公路局南投工務段決定在今年9月1日至26日將沿線93棵樹形生長不良、根部支撐性不佳的黃花風鈴木移除，鄉長林世明則認為，此舉恐將造成「黃金大道」出現缺口而成絕響，希望能審慎評估。

    南投工務段長廖瑞仕指出，彰南路為往來南投、芬園的重要幹道，沿線黃花風鈴木是在1990年代種植，樹齡多半已逾30年，樹形歷經數十年日益高大，加上八卦山脈地形風及植栽環境，存在潛在風險；為提升用路人的安全，他們邀集專家學者，針對沿線黃花風鈴木進行風險評估。

    廖瑞仕說，經勘查後發現，共有93棵基盤根部支撐性不佳、結構枝分生不良等因素，在近年氣侯變遷下，颱風及短延時強降雨型態豪雨不斷，恐因土壤含水過高鬆動有傾倒疑慮。經今年5月辦理地方說明會，與會人員均認同安全第一，同意移除，移除作業將從9月1日起至26日，每天上午8點30分至下午5點進行。

    芬園鄉長林世明表示，黃花風鈴木已矗立好幾十年，成為當地觀光聖地，這麼多年來都不移除，為何去年1名郵差行經彰南路被倒塌的黃花風鈴木砸中，送醫不治，旋即計畫移除？希望相關單位審慎評估；若將93棵移除，他建議原地再種黃花風鈴木使其能連貫，不要出現缺口。

    芬園彰南路「黃金大道」美不勝收。（資料照）

    芬園彰南路「黃金大道」美不勝收。（資料照）

    黃花風鈴木黃澄澄的花色相當豔麗。（資料照）

    黃花風鈴木黃澄澄的花色相當豔麗。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播