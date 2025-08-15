彰縣芬園彰南路93棵黃花風鈴木將移除 地方憂「黃金大道」成絕響

芬園彰南路黃花風鈴木大道，盛開期吸引爆滿遊客賞花。（資料照）

2025/08/15 09:19

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣芬園鄉省道台14線彰南路沿線種有500棵黃花風鈴木，每年3、4月間盛開時黃澄澄花海相當壯觀，而有「黃金大道」美名，吸引爆滿遊客駐足攬勝，不過為提升用路人行車安全，公路局南投工務段決定在今年9月1日至26日將沿線93棵樹形生長不良、根部支撐性不佳的黃花風鈴木移除，鄉長林世明則認為，此舉恐將造成「黃金大道」出現缺口而成絕響，希望能審慎評估。

南投工務段長廖瑞仕指出，彰南路為往來南投、芬園的重要幹道，沿線黃花風鈴木是在1990年代種植，樹齡多半已逾30年，樹形歷經數十年日益高大，加上八卦山脈地形風及植栽環境，存在潛在風險；為提升用路人的安全，他們邀集專家學者，針對沿線黃花風鈴木進行風險評估。

廖瑞仕說，經勘查後發現，共有93棵基盤根部支撐性不佳、結構枝分生不良等因素，在近年氣侯變遷下，颱風及短延時強降雨型態豪雨不斷，恐因土壤含水過高鬆動有傾倒疑慮。經今年5月辦理地方說明會，與會人員均認同安全第一，同意移除，移除作業將從9月1日起至26日，每天上午8點30分至下午5點進行。

芬園鄉長林世明表示，黃花風鈴木已矗立好幾十年，成為當地觀光聖地，這麼多年來都不移除，為何去年1名郵差行經彰南路被倒塌的黃花風鈴木砸中，送醫不治，旋即計畫移除？希望相關單位審慎評估；若將93棵移除，他建議原地再種黃花風鈴木使其能連貫，不要出現缺口。

芬園彰南路「黃金大道」美不勝收。（資料照）

黃花風鈴木黃澄澄的花色相當豔麗。（資料照）

