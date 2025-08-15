台中海洋館8/21迎賓 試營運首日門票賣不完

民眾可在海洋館近距離觀賞企鵝。（記者張軒哲攝）

2025/08/15 08:06

〔記者張軒哲／台中報導〕台中海洋館將於21日對外試營運，8日上午正式開賣門票，試營運期間，全面線上預約制購票，開賣首日網路購票系統因瞬間流量過大，一度出現當機狀況，但近日銷售情況不如預期，試營運首日票還剩很多，除了首週六日門票快售罄，其他時段門票還剩不少。

台中海洋館全票500元（試營運打8折）、優待票400元、博愛票250元、6歲以下免費，至於清水與梧棲當地居民則享票價8折優惠，有民眾認為票價相較屏東海生館貴了一點，多數家長認為台中海洋館6歲以下免費，但國小學生票400元太貴。

網友認為海洋館以全台最大水母缸、首座室內人工濕地宣傳，但似乎未奏效，開放首日適逢暑假平日，門票賣不完。

台中海洋館營運廠商海珹公司表示，每一個館所都有其特色，運營方式也不盡相同，其建置條件與時空背景也無法相提並論。台中海洋館在展示內容上規劃出更多元且新穎的構思，如全國首創的室內開放式企鵝缸、室內潮汐池等，有別於傳統的展示內容與效果，請大家給予更多的支持與指教。

台中海洋館將於8/21試營運。（記者張軒哲攝）

