1200元飛了！丟包垃圾以為沒人看到 其實第3隻眼盯著

埔里鎮男騎士載著一包垃圾（紅圈處）到長壽公園外路口丟棄。（埔里鎮清潔隊提供）

2025/08/15 08:22

〔記者陳鳳麗／南投報導〕小心有3隻眼睛盯著你！南投埔里鎮公所僱專人負責監看路口監視器，即時發現亂丟垃圾的民眾截圖開罰，這兩天即從監視器看到男騎士把1包垃圾丟在長壽公園外的路口，當場截圖，埔里清潔隊將以拍到的車牌號碼車牌追人，並依廢棄物清理法規定罰1200元。

埔里鎮常有民眾圖方便，把家中垃圾帶出來，隨意丟棄在路口、街角或空地，雖然到處都有監視器，但沒有人盯著看監視畫面，除非有人檢舉可以檢舉時地回調影像，否則很難揪出亂丟垃圾的人，鎮公所上月僱請1位專職監看員工，緊盯監視畫面，上月就因此盯到懸掛地下錢莊借貸布條的車輛和兩名男子，以車牌追人，查出車主開罰。

這名人員前兩天再度在第一時間看到男性騎士騎機車到長壽公園外，見四下無人即把一包垃圾丟在路口，隨即揚長而去。監視器清楚拍到車牌及丟垃圾過程，監看人員也快速截圖存取。

埔里鎮清潔隊長陳俊宏表示，清潔隊將請監理站查出該機車的車主是誰，廢棄物清理法第50條規定「亂丟垃圾處1200元以上6000以下罰鍰」，將開罰1200元，若該民眾下次再亂丟，罰鍰金額就會提高。

