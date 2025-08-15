為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投已設置1162處「綠能屋頂」 一般住家也能賣電

    國立暨南國際大學設有大面積的屋頂太陽光電。（南投縣政府提供）

    國立暨南國際大學設有大面積的屋頂太陽光電。（南投縣政府提供）

    2025/08/15 08:12

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府積極推動屋頂設置太陽光電，截至去年累積已設置1162處，裝置容量達17萬3053KW（瓩），今年起，屋頂面積1000平方公尺以下的私有建築物若設置太陽光電，除了賣電外，政府每1kW還發3000元獎勵金，每案最高獎勵30萬元，縣府將於近日正式公告此方案後，開始受理民眾申請。

    南投縣政府建設處指出，入夏後天氣炎熱，太陽光強烈，南投縣常被列為高溫警示區，適合發展太陽光電，由於太陽光電是我國能源轉型的核心策略之一，縣府從2020年起積極推動綠能屋頂全民參與計畫，平均每年約受理3、400件，今年1至7月，也已受理183件，除學校、公家機關建物外，不乏透天厝或公寓大樓在屋頂設置太陽光電售電增加收入。

    鑑於南投縣太陽光電發展潛力大，擁有龐大商機，縣府政風處也結合南投地檢署、調查站、廉政署、工程會等相關單位成立太陽光電設施採購廉政平台，藉由平台建立跨域溝通管道，秉持資訊公開透明精神，排除外部勢力不當干預，讓縣府同仁安心執行職務、廠商專心履約、民眾放心申設，公、私部門同心協力打造更優質的綠能產業發展環境，以利此項政策順利推動。

    南投縣政府推動屋頂設置太陽光電，截至去年累積已設置1162處，裝置容量達17萬3053KW（瓩）。（資料照，記者張協昇攝）

    南投縣政府推動屋頂設置太陽光電，截至去年累積已設置1162處，裝置容量達17萬3053KW（瓩）。（資料照，記者張協昇攝）

    南投縣政府成立太陽光電設施採購廉政平台，以利綠能產業發展政策順利推動。（南投縣政府提供）

    南投縣政府成立太陽光電設施採購廉政平台，以利綠能產業發展政策順利推動。（南投縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播