南投已設置1162處「綠能屋頂」 一般住家也能賣電

國立暨南國際大學設有大面積的屋頂太陽光電。（南投縣政府提供）

2025/08/15 08:12

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府積極推動屋頂設置太陽光電，截至去年累積已設置1162處，裝置容量達17萬3053KW（瓩），今年起，屋頂面積1000平方公尺以下的私有建築物若設置太陽光電，除了賣電外，政府每1kW還發3000元獎勵金，每案最高獎勵30萬元，縣府將於近日正式公告此方案後，開始受理民眾申請。

南投縣政府建設處指出，入夏後天氣炎熱，太陽光強烈，南投縣常被列為高溫警示區，適合發展太陽光電，由於太陽光電是我國能源轉型的核心策略之一，縣府從2020年起積極推動綠能屋頂全民參與計畫，平均每年約受理3、400件，今年1至7月，也已受理183件，除學校、公家機關建物外，不乏透天厝或公寓大樓在屋頂設置太陽光電售電增加收入。

鑑於南投縣太陽光電發展潛力大，擁有龐大商機，縣府政風處也結合南投地檢署、調查站、廉政署、工程會等相關單位成立太陽光電設施採購廉政平台，藉由平台建立跨域溝通管道，秉持資訊公開透明精神，排除外部勢力不當干預，讓縣府同仁安心執行職務、廠商專心履約、民眾放心申設，公、私部門同心協力打造更優質的綠能產業發展環境，以利此項政策順利推動。

南投縣政府推動屋頂設置太陽光電，截至去年累積已設置1162處，裝置容量達17萬3053KW（瓩）。（資料照，記者張協昇攝）

南投縣政府成立太陽光電設施採購廉政平台，以利綠能產業發展政策順利推動。（南投縣政府提供）

