    首頁　>　生活

    澎湖追風音樂燈光節8/29登場 感受「光與島」魅力

    時代記憶-光輝歲月的迎風足跡，將澎湖地方特色融入。（澎管處提供）

    時代記憶-光輝歲月的迎風足跡，將澎湖地方特色融入。（澎管處提供）

    2025/08/15 07:25

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖追風音樂燈光節，即將在8月29日起跑，除了音樂節重量卡司之外，另一大亮點則是今年全新升級的燈光藝術展演「光島盛典」，展期至11月2日止，此次以「光與島」為靈感，將「光」作為媒介行銷澎湖「菊島」，融入創意口號「歡迎光臨」為主題，運用雙關語巧妙傳達旅遊邀請與光影降臨雙重意涵。

    「光島盛典」以「旅行秋冬澎湖的N種方式」為策展概念，邀請藝術團隊結合澎湖在地故事與旅遊方式，透過直觀趣味的光影創作敘述地方記憶。更呼應澎湖秋季特有的風力特色，融入「乘風」、「破風」、「追風」、「搧海風」等創作語彙，打造一場結合風、光、音樂與故事的感官饗宴。從觀音亭燈區一路延伸至城區空間，讓每一位旅客在夜晚漫遊中，親身感受澎湖海島的故事與魅力。

    其中之一的主題時代記憶-光輝歲月的迎風足跡，4大元宵慶典的「西乞龜」，是澎湖全島的與神有約；「西嶼西砲臺」敘述戰地的痕跡；望安花宅將「草編」揉合成生活與文化的結合。澎湖先民智慧的「大目船」刻畫出時代走過的足跡。「澎湖生活博物館」縮影了菊島700年生活記憶光影，勾構菊島時代的「段落」，讓輝煌依舊的時代記憶對號入座。

    由於展區內放置砲管裝置藝術，因觀音亭也是花火節施放主舞台，不少遊客以為是煙火的象徵，其實是示意西嶼西臺阿姆斯壯後膛砲，但不經解說較難了解內涵，成為美麗的錯誤。

    澎湖記憶區出現的砲台裝置藝術，外界以為是花火節花火砲。（記者劉禹慶攝）

    澎湖記憶區出現的砲台裝置藝術，外界以為是花火節花火砲。（記者劉禹慶攝）

