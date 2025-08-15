為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    反思台師大女足抽血案 吳誠文要教授拿掉舊威權制度

    從台師大女足抽血案，國科會主委吳誠文反思，認為大學應趁此刻好好檢討，教授要拿掉舊權威時代所訂下的制度，才能突破天花板。（記者陳宇睿攝）

    從台師大女足抽血案，國科會主委吳誠文反思，認為大學應趁此刻好好檢討，教授要拿掉舊權威時代所訂下的制度，才能突破天花板。（記者陳宇睿攝）

    2025/08/15 10:25

    〔記者吳柏軒／台北報導〕台師大女足抽血案中，曾是國足傳奇的教練周台英執行計畫主持人陳忠慶的國科會計畫，只為在學術論文上取得成就，卻觸犯人體研究規範，未經同意抽血；在全面調查的過程中，國科會主委吳誠文反思，認為大學應趁此刻好好檢討，教授要拿掉舊權威時代所訂下的制度，才能突破天花板。

    台師大女足案掀起風波後，驚動行政院長卓榮泰要求全面檢討，教育部、國科會、體育署皆啟動全面清查，如最新清查發現國科會體育學門涉及血液樣本的研究就高達97案，吳誠文接受本報「官我什麼事」節目專訪便認為，應好好檢討學術界。

    吳誠文指出，過去認為學術研究一定要發表論文、爭取點數，並藉此升等，但如今應朝向同儕審查，依照各領域專業設定特有機制，更不應該由政府來制定規範，若這樣做，「代表學術水準只在政府水準而已」，但大學追求學術卓越應是沒有天花板。

    「那些不合時宜的辦法，都是教授們自己訂的！」吳誠文鼓勵，每個大學都要好好檢討自己，若還停留在威權時代所訂的那些制度，代表完全沒有進步，教授也一定要把不合時宜的辦法（教師評比、教授升等、獎勵）拿掉框架，在合法的原則之下，進行教師評量，並強調，教育部跟國科會等早已把限制（如不僅限用論文升等）都拿掉，請大家不要再把自己關在籠子裡。

    吳誠文也從女足抽血案反思體育界，直接點出，台灣的運動領域，如各單項協會發展至今，4、50年前到現在都沒有改變，這些體制內的作法「其實跟中國做法很類似，停留在威權、極權制度」，但台灣已經走入自由民主國家、讓全球羨慕，這些舊威權遺留的做法早已格格不入。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播