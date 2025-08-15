反思台師大女足抽血案 吳誠文要教授拿掉舊威權制度

從台師大女足抽血案，國科會主委吳誠文反思，認為大學應趁此刻好好檢討，教授要拿掉舊權威時代所訂下的制度，才能突破天花板。（記者陳宇睿攝）

2025/08/15 10:25

〔記者吳柏軒／台北報導〕台師大女足抽血案中，曾是國足傳奇的教練周台英執行計畫主持人陳忠慶的國科會計畫，只為在學術論文上取得成就，卻觸犯人體研究規範，未經同意抽血；在全面調查的過程中，國科會主委吳誠文反思，認為大學應趁此刻好好檢討，教授要拿掉舊權威時代所訂下的制度，才能突破天花板。

台師大女足案掀起風波後，驚動行政院長卓榮泰要求全面檢討，教育部、國科會、體育署皆啟動全面清查，如最新清查發現國科會體育學門涉及血液樣本的研究就高達97案，吳誠文接受本報「官我什麼事」節目專訪便認為，應好好檢討學術界。

吳誠文指出，過去認為學術研究一定要發表論文、爭取點數，並藉此升等，但如今應朝向同儕審查，依照各領域專業設定特有機制，更不應該由政府來制定規範，若這樣做，「代表學術水準只在政府水準而已」，但大學追求學術卓越應是沒有天花板。

「那些不合時宜的辦法，都是教授們自己訂的！」吳誠文鼓勵，每個大學都要好好檢討自己，若還停留在威權時代所訂的那些制度，代表完全沒有進步，教授也一定要把不合時宜的辦法（教師評比、教授升等、獎勵）拿掉框架，在合法的原則之下，進行教師評量，並強調，教育部跟國科會等早已把限制（如不僅限用論文升等）都拿掉，請大家不要再把自己關在籠子裡。

吳誠文也從女足抽血案反思體育界，直接點出，台灣的運動領域，如各單項協會發展至今，4、50年前到現在都沒有改變，這些體制內的作法「其實跟中國做法很類似，停留在威權、極權制度」，但台灣已經走入自由民主國家、讓全球羨慕，這些舊威權遺留的做法早已格格不入。

