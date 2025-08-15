台師大女足抽血案 吳誠文：用論文評量體育教師非常荒謬

國科會主委吳誠文批評，體育學門用論文評量體育教師非常荒謬，實務型教師拚論文升等的陰影，在大學裡一直存在。（記者陳宇睿攝）

2025/08/15 10:10

〔記者吳柏軒／台北報導〕台師大女足隊「抽血換學分」案，教授陳忠慶執行國科會精準運科計畫、教練周台英逼隊員抽血，引爆體育界只顧研究不顧人權的研究倫理陋習，國科會主委吳誠文接受本報「官我什麼事」節目專訪，就批評體育學門尚未跟上腳步，用論文評量體育教師非常荒謬，實務型教師拚論文升等的陰影，在大學裡一直存在。

吳誠文表示，體育界目前兩類教師，一是競技運動型的教師，負責教體育課等，另一類則希望從事學術研究，部分學校也成立運動科學領域科系，但兩者混在一起，便產生很多問題。

吳誠文幼時曾任少棒國手，他說，台灣學術界過去4、50年發展，慢慢跟上先進國家腳步，但體育界發展更慢，而他看這些體育老師，從體育運動背景，再到大學去當體育老師，然而國內大學教職的制度設計，即便是體育老師，也被冠上講師、副教授、教授等名稱，同樣走上「寫論文拚升等」的道路。

吳誠文發現，目前所有運動領域、體育界在評量教師時，還是用傳統寫論文、發表論文等數字管理的方式，來評比該名教師的表現，這是不正確的，且更廣泛而言，不只體育，音樂、藝術等也有教學及實務型教師，可能是非常好的作曲作詞家、聲樂家、藝術家，其表現對世界影響非常廣大，難道也要用發表幾篇論文來評量？給獎勵？給升等？「這是非常荒謬的事情！」但大學裡，這個陰影一直存在。

吳誠文直批：「不要把運動當作生涯發展的唯一途徑！」並認為，運動僅拿來作為「專業」是非常落伍、錯誤的做法，若沒有其他與時俱進的知識培養，「除了運動，沒有其他謀生能力，這是很糟糕的！」運動員恐因身體受傷、年紀漸長等因素，無法跟其他人競技，然而人的一生很長，先進國家培養運動選手，發揮運動天份同時，也會同步培養其他專業。

吳誠文希望，運動應是全民文化、所有人與生俱來，應從小培養孩子接觸各類運動與喜好，養成終生運動習慣，才能健全體魄、身心健康。

