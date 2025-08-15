2縣市大雨特報！今各地炎熱 午後苗栗以南、山區防雷陣雨

今日東半部高溫約30至32度，西半部普遍可以來到33至35度，尤其新竹以北地區及南部近山區有36度左右高溫，感受高溫炎熱。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今晨氣象署先對屏東、台東發布大雨特報。今天（15日）各地大多晴朗炎熱的天氣，不過偏東風帶來些水氣，迎風面基隆北海岸、東半部及恆春半島不定時仍有局部短暫陣雨，午後在苗栗以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，不過整體降雨範圍較小、也較短暫。

今日氣溫方面，東半部高溫約30至32度，西半部普遍可以來到33至35度，尤其新竹以北地區及南部近山區有36度左右高溫，感受高溫炎熱，氣象署也對台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台南市、屏東縣等6縣市發布高溫資訊，並提醒各地中午前後紫外線偏強，甚至來到危險等級，外出請注意做好防曬並多補充水分

氣象署也提醒，由於風力偏強，恆春半島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

未來天氣方面，週六太平洋高壓勢力較強，環境吹偏東風，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後苗栗以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

週日至下週二南方雲系北移，水氣增多，環境較不穩定，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，且對流發展範圍較廣、局部雨勢亦較明顯。

下週三、四水氣逐漸減少，各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

下週五至下下週日東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 ~ 39 30 ~ 39 32 ~ 38 29 ~ 35

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

