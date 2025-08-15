為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    08/15 各報重點新聞一覽

    行政院院會昨拍板普發1萬元現金，將於特別預算案公布後1個月內開始發放，7個月內發放完畢。（記者鍾麗華攝）

    行政院院會昨拍板普發1萬元現金，將於特別預算案公布後1個月內開始發放，7個月內發放完畢。（記者鍾麗華攝）

    2025/08/15 06:39

    自由時報

    政院拍板普發1萬 弱勢加碼 通過修正案 特別預算增至5900億

    行政院院會昨通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例修正草案」，拍板普發一萬元現金，且不排富，待立法院三讀修正後，才會送出特別預算案。根據修正草案，經費上限從五四五○億元增至五九○○億元，普發現金將於特別預算案公布後一個月內開始發放，並於七個月內發放完畢。

    詳見政院拍板普發1萬 弱勢加碼 通過修正案 特別預算增至5900億

    總統府憲兵、電指部 4軍人當共諜重判

    負責總統府衛戍任務的憲兵二一一營時任中士賴重宇、中士黎育爾、下士林裕凱，及國防部資通電軍指揮部上兵陳文豪被中國收買，從二○二二年起，以手機翻拍任職單位軍事機密賣給中方，四人共獲利一八四萬元；高等法院審理時，四人均認罪，合議庭昨依貪污治罪條例的違背職務收賄等罪分別判處五年十月至七年不等徒刑，褫奪公權五至六年。

    詳見總統府憲兵、電指部 4軍人當共諜重判

    長照扣除額提高至18萬 30萬戶明年報稅適用

    立法院財政委員會昨初審通過「所得稅法」修正草案，將長期照顧特別扣除額由每人每年十二萬元提高至十八萬元，今年一月一日起實施、明年五月報稅適用。財政部初估，一年減稅利益至少十億元，逾三十萬申報戶受惠。

    詳見長照扣除額提高至18萬 30萬戶明年報稅適用

    聯合報

    特別條例預算增至5900億 普發現金最快9月開始發放

    立法院日前三讀通過「強化經濟與韌性特別條例」，其中包含普發現金一萬元，行政院會昨通過韌性特別條例修正草案，經費上限提高至五九○○億元，除了定調普發現金不排富，且新增十億元行政作業費外，另增訂兩百億元強化電力韌性，並加碼四十億元照顧弱勢，草案將送立法院審議。

    詳見特別條例預算增至5900億 普發現金最快9月開始發放

    雙普會前 烏克蘭願談領土問題

    美國總統川普與俄羅斯總統普亭的「雙普會」即將在美國阿拉斯加州登場。克里姆林宮十四日表示，美俄峰會可望於當地時間十五日上午十一時半（台灣時間十六日凌晨三時半）舉行。未能與會的烏克蘭總統澤倫斯基十三日表示，已與美歐領袖就此次雙普會的談判內容，達成五大「原則性共識」。

    詳見雙普會前 烏克蘭願談領土問題

    中國時報

    卓榮泰盧秀燕 行政院會爆口角

    行政院會14日拍板878億元總預算追加預算案，與5900億元韌性特別條例修正草案，台中市長盧秀燕為此臨時決定親自出席。會議中，盧與行政院長卓榮泰多次激烈言語交鋒，卓兩度提醒盧發言離題，稱「現在是討論事情、解決問題，不是來創造聲量的」。巧的是，下午兩人再同台，盧秀燕隔空回應，身為地方首長，當然要替人民、產業發聲，也必須對地方預算據理力爭。

    詳見卓榮泰盧秀燕 行政院會爆口角

    故宮第4次大盤點 人力恐難負荷

    國立故宮博物院典藏近70萬件文物，近日啟動第4次國寶大盤點，預計民國120年完成。但國民黨立委葛如鈞指，故宮庫房人力僅50人，70萬件文物，平均1人得點管1萬4000件，人力不足恐影響文物管理品質；前院長馮明珠認為，盤點工程龐大且曠日廢時，今年又逢百年院慶，不宜過急。

    詳見故宮第4次大盤點 人力恐難負荷

    負責總統府衛戍任務的憲兵211營時任中士賴重宇、中士黎育爾、下士林裕凱，及國防部資通電軍指揮部上兵陳文豪被中國收買洩軍機，高等法院昨判處5年10月至7年不等徒刑。（資料照）

    負責總統府衛戍任務的憲兵211營時任中士賴重宇、中士黎育爾、下士林裕凱，及國防部資通電軍指揮部上兵陳文豪被中國收買洩軍機，高等法院昨判處5年10月至7年不等徒刑。（資料照）

    立法院財政委員會昨初審通過「所得稅法」修正草案，將長期照顧特別扣除額提高至18萬元，明年五月報稅適用。（資料照）

    立法院財政委員會昨初審通過「所得稅法」修正草案，將長期照顧特別扣除額提高至18萬元，明年五月報稅適用。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播