高雄仁愛之家花近1億元只增70養護床位 審計部檢討社會局2疏失

高雄仁愛之家花近1億元僅增70養護床位，審計部檢討社會局2疏失。（取自高雄仁愛之家臉書粉專）

2025/08/15 06:35

〔記者洪定宏／高雄報導〕位於高雄市燕巢區的社會局仁愛之家，編列將近1億元建置「第二區日愛廳」，只增加70養護床位，被審計部發現未依照採購案特性訂定廠商資格，也沒有明確定義履約罰則，要求社會局檢討改善。

審計部公布去年決算審核結果指出，截至去年底，仁愛之家公費及自費安養各收容58人、144人，另委託民間單位辦理失能（含特殊照顧）老人養護服務，公費及自費養護各收容63人、38人。

為提供更多長輩住宿式長期照顧服務及縮短候位時間，仁愛之家另委外規劃設置「第二區日愛廳」，預計擴增養護床位80床，契約價金9286萬餘元（含開辦費4252萬餘元），但實際僅70床，已於2024年12月收托個案。

審計部發現，得標廠商營業項目無工程相關類別，必須將空間整修工程規劃設計、泥作、電梯、水電等工程分包，招標文件未依營造業法訂定分包廠商資格條件，或採共同投標或分別招標方式辦理，恐影響工程品質及採購環境公平性，也沒有明確定義履約罰則等情事。

社會局回覆指出，將對兼具有工程、財物、勞務2種以上性質的採購案，依採購特性訂定分包廠商資格條件，或採共同投標或分別招標方式辦理，並在採購契約明確訂定履約罰則，以保障機關權益及避免採購爭議。

